Los anuncios económicos de Javier Milei en la Apertura de las sesiones ordinarias

En medio del ruido político que envolvió la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el discurso del presidente Javier Milei incluyó una serie de indicios respecto a la agenda económica que el gobierno buscará imponer en el ámbito legislativo durante 2026.

En medio de permanentes interrupciones y cruces verbales con la oposición, el mandatario anticipó algunos de los vectores que guiarán la hoja de ruta económica. Si bien no hubo anuncios concretos respecto a proyectos de ley, el presidente refirió a la continuidad de las reformas, la profundización de la apertura económica y de la política de desregulación.

Sin dar precisiones, el presidente indicó por ejemplo que «cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales», y que «todos los meses enviaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso».

"Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales"



En su discurso en la #AperturaDeSesiones2026, Javier Milei anunció los proyectos que presentará el Gobierno.#CadenaNacional pic.twitter.com/yikKeYHezY — Corta (@somoscorta) March 2, 2026

El anuncio sugiere que el gobierno buscará trasladar al Congreso sus principales iniciativas en lo político y económico, a fin de validar en el ámbito legislativo el rumbo de la gestión. La fortaleza demostrada en las sesiones extraordinarias para la aprobación de la reforma laboral, la ley de glaciares y el régimen penal juvenil, es la plataforma sobre la que el gobierno sustenta esa estrategia para 2026.

Apertura económica y recursos naturales

El presidente afirmó que la apertura económica no solo continuará, sino que se profundizará a lo largo del año 2026. «Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y acuerdos comerciales», sentenció.

En ese marco indicó que se ratificará el acuerdo comercial con los Estados Unidos de la misma forma en que la semana pasada se rubricó en el ámbito legislativo el acuerdo con la Unión Europea. Fue en ese momento cuando tuvo lugar uno de los pocos anuncios concretos de reforma.

«¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder, a costa de los argentinos de bien?». Presidente Javier Milei al referir a la apertura económica.

«Reformaremos el código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos y también nos integraremos a los tratados internacionales necesarios», anunció Milei y agregó que «debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos».

Al respecto el presidente señaló que esa relevancia global proviene del uso de los recursos naturales, y en esa dirección anunció que se buscará conformar un marco legal que habilite la explotación primaria. «Vamos a remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y su riqueza», afirmó.

"Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos"



Al cierre de su discurso en la #AperturaDeSesiones2026, Javier Milei anunció los proyectos que presentará el Gobierno.#CadenaNacional pic.twitter.com/sTbO5m6ZOV — Corta (@somoscorta) March 2, 2026

«Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos», indicó a continuación el presidente. El anuncio está en línea con la reciente reforma a la Ley de Glaciares, y se inscribe en el lema «Drill, baby, drill» que impulsa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Fue en ese marco también, cuando aprovechó para fustigar a los empresarios que se resisten a la apertura. «No he tenido reparo alguno en señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales, fruto de su accionar comercial» sentenció y luego arengó: «¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder, a costa de los argentinos de bien?».

Reforma del Código Civil y Comercial

El presidente insistió en que la propiedad privada es la piedra angular de toda la economía y en ese sentido, explicó que propondrá al Congreso una serie de reformas para salvaguardarla. Al respecto, el principal anuncio es la reforma del Código Civil y Comercial.

"La reforma del código civil y comercial, el código procesal y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos"



Al cierre de su discurso, Javier Milei anunció los proyectos que presentará el Gobierno en la #AperturaDeSesiones2026. pic.twitter.com/sz6jUjtHcT — Corta (@somoscorta) March 2, 2026

«Vamos a combatir esta anomia con la reforma del código civil y comercial, el código procesal y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos», anunció el presidente y agregó sin dar precisiones que: «enviaremos al Congreso proyectos que barrerán con una montaña de cadenas regulatorias y darán rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas».

La última gran reforma al histórico Código Civil tuvo lugar con la sanción de la Ley 26.994 del año 2015, la cual unificó el Código Civil y el Código Comercial en un nuevo cuerpo normativo, y reemplazó al histórico texto estructurado y redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, en 1869.

Reforma tributaria

El trio de reformas estructurales que el gobierno comprometió en la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, incluye el marco legal en el plano laboral, impositivo y previsional.

Al respecto y habiendo concretado durante las sesiones extraordinarias del febrero la aprobación de la reforma laboral, el presidente anticipo que la hoja de ruta para lo inmediato en 2026, es el envío al Congreso de un proyecto de reforma fiscal/tributaria.

Nuevamente y sin dar precisiones, el mandatario afirmó que “como tantas veces hemos dicho, necesitamos menores impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al recaudador de turno”.