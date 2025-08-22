Así será la Boleta Única de Papel de Neuquén para octubre: se definió el orden de cada partido

La justicia electoral de Neuquén reveló cómo se verá la Boleta Única de Papel (BUP) que se estrenará en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En una audiencia de la que participaron los apoderados de cada partido, se realizó el sorteo ayer para determinar el orden en el que se presentarán las listas en la papeleta.

El modelo aún no es el oficial, ya que recién el 1 de septiembre será la audiencia para exhibir la versión definitiva, que debe ser aprobada por la Junta Electoral Nacional.

En la audiencia que se hizo ayer en Neuquén, por sorteo se definió que el orden de las listas sea el siguiente:

Fuerza Libertaria

FIT Unidad

Fuerza Patria

Desarrollo Ciudadano

Más por Neuquén

La Libertad Avanza

La Neuquinidad

Nuevo MAS

Unidad Popular

Según la reglamentación de la BUP, para el caso de los distritos donde haya hasta 10 listas, como es el caso de Neuquén, la boleta tendrá de ancho una extensión total de 25,8 centímetros. Y de alto, cuando contuviera dos categorías (senadores y diputados), de 21,86 centímetros en total.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

El 26 de octubre de este 2025 se votará por primera vez en una elección nacional con Boleta Única de Papel (BUP). Al llegar al lugar de votación, el presidente de mesa desprenderá la BUP de un talonario, la firmará y se la entregará al elector o electora junto con un bolígrafo para que acceda a la cabina de votación.

A partir de allí, se deberán seguir los siguientes pasos: