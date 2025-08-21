Quiénes son los 86 candidatos de Neuquén para octubre: la justicia oficializó todas las listas
La justicia electoral ya dictó las resoluciones de oficialización de todos los competidores. Se ponen en juego tres bancas en el Senado y tres en Diputados.
La justicia electoral de Neuquén oficializó esta semana a todos los candidatos que se presentaron para disputar las elecciones legislativas del 26 de octubre. En total, se presentaron nueve listas aunque solo ocho completaron todas las categorías: hay una que será «corta», solo para el tramo de diputados.
En la provincia se votará para elegir quiénes ocuparán tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados. Con la oficialización, el próximo paso será el inicio de la campaña electoral, el 27 de agosto.
También se convocará en los próximos días a una audiencia para definir, por sorteo, en qué orden se presentarán las listas en la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo instrumento de votación que se estrenará en estas legislativas.
Acá te contamos quiénes son todos los partidos y alianzas que competirán y sus candidatos:
Fuerza Patria (lista 502)
Senadores titulares
- 1° Silvia Sapag
- 2° Sebastián Villegas
Senadores suplentes
- 1° Ángela del Carmen Ortiz
- 2° Pablo Maldonado
Diputados titulares
- 1° Beatriz Gentile
- 2° Fernando Pieroni
- 3° Mercedes Lamarca
Diputados suplentes
- 1° Juan Celli
- 2° Magdalena Jacobo
- 3° Lautaro Luque
La Neuquinidad (lista 501)
Senadores titulares
- 1° Julieta Corroza
- 2° Juan Luis Ousset
Senadores suplentes
- 1° María Laura Da Pieve
- 2° Gustavo Coatz Romer
Diputados titulares
- 1° Karina Maureira
- 2° Joaquín Perrén
- 3° María José Rodríguez
Diputados suplentes
- 1° Jorge Alberti
- 2° Natalia Berra Suárez
- 3° Walter Erdozain Gómez
La Libertad Avanza (lista 96)
Senadores titulares
- 1° Nadia Márquez
- 2° Pablo Cervi
Senadores suplentes
- 1° Sofía Ayala
- 2° Andrés Ros
Diputados titulares
- 1° Gastón Riesco
- 2° Soledad Mondaca
- 3° Carlos Joaquín Figueroa
Diputados suplentes
- 1° Alejandra Durdos
- 2° Nicolás Montero
- 3° María Luz Ricardes
Fuerza Libertaria (lista 195)
Senadores titulares
- 1° Carlos Eguía
- 2° Cintia Meriño
Senadores suplentes
- 1° Alberto Bruno
- 2° Silvia Escobar
Diputados titulares
- 1° Joaquín Eguía
- 2° Beatriz Grandi
- 3° Mariano Rolla
Diputados suplentes
- 1° Fanny Rubilar
- 2° Javier García
- 3° Antonella Montecino
Más por Neuquén (lista 197)
Senadores titulares
- 1° Carlos Quintriqueo
- 2° Ana Sandoval
Senadores Suplentes
- 1° Jaime Vallejos
- 2° Sandra Sosa
Diputados titulares
- 1° Amancay Audisio
- 2° Ramón Palavecino
- 3° Malena Julieta Ortiz
Diputados suplentes
- 1° Ramiro Rioseco
- 2° Noelia Orellana
- 3° Bruno Guircaleo
Desarrollo Ciudadano (lista 190)
Senadores titulares
- 1° Luis Vázquez
- 2° Mireya del Carmen Barros
Senadores suplentes
- 1° Luis Aroldo César
- 2° Israelita Fuentealba
Diputados titulares
- 1° Gloria Argentina Ruiz
- 2° Carlos Cides
- 3° Laura Nievas
Diputados suplentes
- 1° Emanuel Reynolds
- 2° Otilia Castillo Núñez
- 3° Cristian Banegas
FIT Unidad (lista 503)
Senadores titulares
- 1° Andrés Blanco
- 2° Priscila Otton Araneda
Senadores suplentes
- 1° Gastón River
- 2° Gabriela Suppicich
Diputados titulares
- 1° Julieta Ocampo
- 2° César Parra
- 3° Florencia Beltrán
Diputados suplentes
- 1° Nicolás Mc Namara
- 2° Malén López
- 3° Luis Heredia Álamo
Movimiento al Socialismo (lista 13)
Senadores titulares
- 1° Maximiliano Irrazabal
- 2° Fernanda Christiansen
Senadores suplentes
- 1° Dante Rodolfo Mena
- 2° Yanina Soledad Figueroa Fuentes
Diputados titulares
- 1° Keila Riquelme
- 2° Darío Gutiérrez
- 3° Silvia Priolo
Diputados suplentes
- 1° Brian Recanses
- 2° Neyen Garro Pereyra
- 3° Martín Rach
Unidad Popular (lista 72)
Diputados titulares
- 1° Claudio Vásquez
- 2° Anahí Ruarte
- 3° Santiago Quintulen
Diputados suplentes
- 1° Alba Elena San Martín Sandoval
- 2° Juan Manuel Álvarez
- 3° Ana María del Carmen Burgos
