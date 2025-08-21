Quiénes son los 86 candidatos de Neuquén para octubre: la justicia oficializó todas las listas

El modelo de la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones de octubre.

La justicia electoral de Neuquén oficializó esta semana a todos los candidatos que se presentaron para disputar las elecciones legislativas del 26 de octubre. En total, se presentaron nueve listas aunque solo ocho completaron todas las categorías: hay una que será «corta», solo para el tramo de diputados.

En la provincia se votará para elegir quiénes ocuparán tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados. Con la oficialización, el próximo paso será el inicio de la campaña electoral, el 27 de agosto.

También se convocará en los próximos días a una audiencia para definir, por sorteo, en qué orden se presentarán las listas en la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo instrumento de votación que se estrenará en estas legislativas.

Acá te contamos quiénes son todos los partidos y alianzas que competirán y sus candidatos:

Fuerza Patria (lista 502)

Senadores titulares

1° Silvia Sapag

2° Sebastián Villegas

Senadores suplentes

1° Ángela del Carmen Ortiz

2° Pablo Maldonado

Diputados titulares

1° Beatriz Gentile

2° Fernando Pieroni

3° Mercedes Lamarca

Diputados suplentes

1° Juan Celli

2° Magdalena Jacobo

3° Lautaro Luque

La Neuquinidad (lista 501)

Senadores titulares

1° Julieta Corroza

2° Juan Luis Ousset

Senadores suplentes

1° María Laura Da Pieve

2° Gustavo Coatz Romer

Diputados titulares

1° Karina Maureira

2° Joaquín Perrén

3° María José Rodríguez

Diputados suplentes

1° Jorge Alberti

2° Natalia Berra Suárez

3° Walter Erdozain Gómez

La Libertad Avanza (lista 96)

Senadores titulares

1° Nadia Márquez

2° Pablo Cervi

Senadores suplentes

1° Sofía Ayala

2° Andrés Ros

Diputados titulares

1° Gastón Riesco

2° Soledad Mondaca

3° Carlos Joaquín Figueroa

Diputados suplentes

1° Alejandra Durdos

2° Nicolás Montero

3° María Luz Ricardes

Fuerza Libertaria (lista 195)

Senadores titulares

1° Carlos Eguía

2° Cintia Meriño

Senadores suplentes

1° Alberto Bruno

2° Silvia Escobar

Diputados titulares

1° Joaquín Eguía

2° Beatriz Grandi

3° Mariano Rolla

Diputados suplentes

1° Fanny Rubilar

2° Javier García

3° Antonella Montecino

Más por Neuquén (lista 197)

Senadores titulares

1° Carlos Quintriqueo

2° Ana Sandoval

Senadores Suplentes

1° Jaime Vallejos

2° Sandra Sosa

Diputados titulares

1° Amancay Audisio

2° Ramón Palavecino

3° Malena Julieta Ortiz

Diputados suplentes

1° Ramiro Rioseco

2° Noelia Orellana

3° Bruno Guircaleo

Desarrollo Ciudadano (lista 190)

Senadores titulares

1° Luis Vázquez

2° Mireya del Carmen Barros

Senadores suplentes

1° Luis Aroldo César

2° Israelita Fuentealba

Diputados titulares

1° Gloria Argentina Ruiz

2° Carlos Cides

3° Laura Nievas

Diputados suplentes

1° Emanuel Reynolds

2° Otilia Castillo Núñez

3° Cristian Banegas

FIT Unidad (lista 503)

Senadores titulares

1° Andrés Blanco

2° Priscila Otton Araneda

Senadores suplentes

1° Gastón River

2° Gabriela Suppicich

Diputados titulares

1° Julieta Ocampo

2° César Parra

3° Florencia Beltrán

Diputados suplentes

1° Nicolás Mc Namara

2° Malén López

3° Luis Heredia Álamo

Movimiento al Socialismo (lista 13)

Senadores titulares

1° Maximiliano Irrazabal

2° Fernanda Christiansen

Senadores suplentes

1° Dante Rodolfo Mena

2° Yanina Soledad Figueroa Fuentes

Diputados titulares

1° Keila Riquelme

2° Darío Gutiérrez

3° Silvia Priolo

Diputados suplentes

1° Brian Recanses

2° Neyen Garro Pereyra

3° Martín Rach

Unidad Popular (lista 72)

Diputados titulares

1° Claudio Vásquez

2° Anahí Ruarte

3° Santiago Quintulen

Diputados suplentes