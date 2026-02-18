Asignan las últimas vacantes antes del inicio de clases en Neuquén: el dato que preocupa al CPE

A una semana del inicio de clases en Neuquén, alrededor del 20% de los estudiantes de los niveles primario y secundario todavía no está inscripto en el sistema educativo.

La cifra fue aportada por el Consejo Provincial de Educación (CPE) luego de una consulta del Diario RÍO NEGRO. Desde el organismo indicaron que, aunque no existe una fecha límite, las familias deberían acercarse antes del comienzo del ciclo lectivo, previsto para el próximo 25 de febrero.

Cuenta regresiva para el inicio de clases: el pedido a los estudiantes

En un comunicado emitido este miércoles a la mañana, se dieron detalles sobre el proceso de inscripción durante este mes.

De acuerdo a la información oficial, las familias que todavía no inscribieron a los estudiantes tendrán que acercarse a la sede de Supervisión correspondiente y consultar allí sobre las vacantes disponibles en los establecimientos.

La dirección de Niveles y Modalidades del CPE indicó que los alumnos que se encuentren en esta situación serán asignados a donde haya espacio, más allá de la elección o la preferencia del caso.

Voceros de esa dependencia explicaron a este diario que algunos estudiantes quedaron durante la convocatoria anterior, en octubre y noviembre, por diversos motivos. Entre los más repetidos, mencionaron la falta de vacantes o inscripciones fuera de término, además de los trámites con inconvenientes puntuales.

Desde el área también se resaltó la importancia de los primeros días de clases y el llamado periodo de adaptación cuando ocurre un cambio de nivel o escuela. En esa instancia se presentan las instalaciones, así como también plantel de profesores y las dinámicas de la institución.

El proceso de inscripción en Neuquén

Según explicó el CPE en el documento difundido esta mañana, quienes no hicieron la inscripción, no pudieron finalizar el trámite o no recibieron confirmación alguna de la institución donde realizaron la solicitud, tendrán que «acercarse a la sede de Supervisión de nivel correspondiente de la localidad».

Allí se efectuará «la asignación de vacantes en los establecimientos en que exista disponibilidad de las mismas«.

Respecto a las ubicaciones de las sedes de Supervisión, informaron que se pueden consultar en los establecimientos o en los diferentes distritos educativos de cada región.

Las inscripciones comenzaron en octubre para el nivel secundario y siguieron en noviembre para las del nivel inicial en salas de 4 años y para el ingreso a primer grado del nivel primario.

En esas instancias, se precisó, hicieron el trámite el trámite 4.915 estudiantes para sala de 4 años, 9.023 para el nivel primario y 11.923 para el secundario.

Si el estudiante no está inscripto una vez que inicia el periodo lectivo, el Consejo tiene un plazo para realizar una notificación y, de no haber novedades, puede darle aviso a la Defensoría de la Niñez.