Atrasos en el inicio del ciclo lectivo 2026: cuáles son las provincias que más tarde empiezan y que pasa en Neuquén y Río Negro

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina no será igual en todas las provincias ya que varios sectores definieron postergar la vuelta a clases. El calendario escolar, que habitualmente comienza a fines de febrero o principios de marzo, presenta este año cambios importantes este año.

Los gobiernos provinciales y las autoridades educativas explican que el retraso del inicio del ciclo lectivo responde principalmente a la definición oficial de feriados nacionales, la organización del receso invernal y, en algunos casos, aspectos climáticos como las altas temperaturas de febrero en ciertas regiones.

Según informaron miembros de Educación, este cambio también tiene impacto en la planificación de las familias, especialmente en hogares en los que ambos integrantes adultos trabajan y deben reorganizar el cuidado de sus hijos durante los últimos días de febrero.

Sumado a esto, algunos sectores como el turismo podrían verse influenciados por una leve extensión de la temporada alta ante el corrimiento de la vuelta a clases.

Inicio Lectivo 2026: que provincias retrasarán su inicio de clases

En la Provincia de Buenos Aires, las autoridades educativas confirmaron que el inicio de clases se atrasará a la primera semana de marzo, en lugar de hacerlo a finales de febrero como estaba previsto inicialmente. Las autoridades provinciales explicaron que esta modificación busca reorganizar la planificación anual tras la confirmación de los feriados nacionales y la definición de los recesos invernales.

Otras jurisdicciones que confirmaron que comenzarán más tarde incluyen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba y Santa Fe, que también ajustaron sus calendarios para iniciar las clases en la primera semana de marzo o en fechas similares. Este ajuste se alinea con decisiones tomadas en varias provincias del centro del país.

Desde la dirección general de Cultura y Educación bonaerense remarcaron que el cambio no afectará la cantidad total de días de clases obligatorios, ya que se readecuarán jornadas institucionales y la fecha de finalización del ciclo lectivo para cumplir con los 190 días mínimos que exige la normativa educativa.

Que pasará en Neuquén y Río Negro

En contraste, varias provincias del norte y del sur del país mantendrán el esquema original y comenzarán las clases en los últimos días de febrero, respetando el cronograma tradicional. Esto significa que no todas las jurisdicciones compartirán la misma fecha de inicio, lo que puede generar diferencias en la planificación familiar y escolar.

En la provincia de Neuquén, las clases comenzarán el miércoles 25 de febrero. La medida fue anunciada y firmada por Glenda Temi, subsecretaria de Políticas Educativas.

Para Río Negro, la normativa establece que las escuelas de período común comiencen las clases el 2 de marzo, extendiéndose hasta el 18 de diciembre. El receso invernal iniciará el 13 de julio. Para las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE), las clases empezarán el 18 de febrero