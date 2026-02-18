Obra en Avenida Mosconi: mapa con los cortes y desvíos en Neuquén por el inicio de los trabajos en la exRuta 22

El Municipio de Neuquén inició en febrero la obra de transformación de la Avenida Mosconi. La primera parte de los trabajos abarcan el tramo desde Linares hasta la calle Gatica, de la exRuta 22. Conocé dónde serán los desvíos y los tramos que permanecerán cortados.

Forman parte de unamodificación de los 14 kilómetros de traza que tiene esta vía que atraviesa la ciudad de este a oeste. «Esto va a permitir una mejora muy importante para la ciudad porque vamos a eliminar el terraplén de la exRuta 22 que en días de lluvia intensa oficia de represa y produce anegamientos», destacó Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

Obra de Avenida Mosconi: dónde están los cortes y desvíos en la exRuta 22

Desde el Ejecutivo comunicaron que esta semana se harán los primeros trabajos de fresado y desmontaje del material existente, «por lo que permanecerá cortado el tramo comprendido entre Olascoaga y Chubut, manteniéndose habilitados los cruces transversales en ambas intersecciones«. Pidieron respetar la señalización dispuesta en el sector.

La interrupción del tránsito incluye este miércoles calles Corrientes y Río Negro, y las colectoras quedarán habilitadas para la circulación. En los próximos días se anunciarán nuevos cortes. Se prevé que quedará todo cortado el tramo Linares-Gatica, con cruces cada 400 metros.

Desde la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén se informó que todo el material existente será reciclado y reutilizado. «El arbolado urbano será reubicado, parte del terraplén se destinará a otros sectores de relleno, y se recuperarán elementos de iluminación, guard rail, semáforos y cartelería, por mencionar algunos», explicaron.

Cómo es la obra en Avenida Mosconi de Neuquén, exRuta 22: trabajos en 2026

La obra contará con dos bicisendas, una en cada mano, que permitirán la conectividad a lo largo de los 14 kilómetros desde el puente carretero Neuquén-Cipolletti hasta el límite con Plottier. «Es una obra que incorporará tecnología nueva, tanto en la iluminación como en los semáforos. Será un cambio total”, expresó Nicola.

La obra sobre Avenida Mosconi está ideada en un plan que incluye seis tramos adaptados a las características urbanas de cada sector. Será ejecutada como parte del Presupuesto Municipal 2026 y financiada con recursos propios en una inversión estimada en 170 millones de dólares.

Los trabajos proyectados contemplan la ampliación a cuatro carriles por sentido en gran parte de la avenida, un sistema pluvial subterráneo para evitar anegamientos, veredas amplias, espacios verdes longitudinales, bicisendas y nueva iluminación Led. Además, prevé un ordenamiento del tránsito con semáforos y cruces a nivel urbano, así como mayor conectividad para transporte, peatones y ciclistas. En cuanto al plazo previsto de esta primera etapa que incluye 20 cuadras, Nicola informó que será de un año.

Los tareas de fresado y desmontaje que comenzaron el miércoles 18 de febrero (entre Av. Olascoaga y Chubut) forman parte del Sector 4, que abarca el tramo comprendido entre las calles Linares y Gatica. Este sector tiene una extensión de aproximadamente 20 cuadras, tomando la Avenida Olascoaga como eje central. La ejecución de este primer tramo está a cargo de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., quienes tienen un número de teléfono para consultas y reclamos de la obra: 299- 4018885.

Mientras se intervenga el eje central, el tránsito será desviado por las colectoras actuales, manteniéndose habilitados cruces cada 400 metros.

Desde el Municipio de Neuquén, detallaron que durante este 2026 se intervendrán:

Tramo 4: desde Linares hasta Gatica (2,2km)

Tramo 5: desde Primeros Pobladores hasta Linares (1,5 km)

Tramo 6: desde Puente Carretero hasta Leales (600 metros)