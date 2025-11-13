Transporte urbano en Cipolletti: los nuevos recorridos y barrios que sumará el sistema

Este jueves se realizó la apertura de sobres del nuevo sistema de transporte en Cipolletti. Foto: archivo.

El nuevo sistema de transporte que proyecta Cipolletti transformará una de las demandas históricas de los vecinos: que el transporte público llegue donde nunca llegó. El rediseño contempla la ampliación de los recorridos, la suma de una línea nueva y la incorporación de más unidades que permitirán cubrir zonas que quedaron fuera del sistema durante años.

Según adelantó el municipio, el objetivo es que del nuevo sistema de transporte es que deje de concentrarse en el casco céntrico y se expanda hacia los barrios en crecimiento, donde «la urbanización avanzó más rápido que la oferta de transporte». Los recorridos se dieron a conocer este jueves durante la apertura de sobres de la licitación del nuevo sistema en el edificio municipal.

También se prevé mejorar la frecuencia del servicio: se restablecerán los recorridos durante los fines de semana, se ampliará el horario nocturno hasta las 23 y se reducirá el tiempo de espera a entre 45 y 50 minutos.

Desde el municipio adelantaron que las nuevas unidades contarán con seguimiento por GPS, rampas para personas con movilidad reducida y un sistema de escaneo QR para que los usuarios puedan dejar opiniones sobre la calidad del servicio.

Cuáles serán los recorridos que tendrá el nuevo sistema de transporte de Cipolletti

El rediseño del sistema prevé que los colectivos comiencen a ingresar a Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, La Esperanza, la zona norte de barrio 12 y 10 de febrero, Patagonia (DVNe) y San Lorenzo, barrios que hoy no cuentan con una cobertura. Según indicó el intendente, Rodrigo Buteler durante la apertura de sobres este jueves, la ampliación de los trazados permitirá vincular estos sectores con el centro, los hospitales, las escuelas, el Distrito Vecinal y los principales corredores de la ciudad, integrándolos por primera vez a la red urbana de movilidad.

Desde el municipio resolvieron dividir la actual Línea 1, que hoy une El Manzanar con Anai Mapu y 1200 Viviendas, entre otros, para reducir tiempos de espera que llegaban a superar las dos horas. Con el nuevo esquema, ese ramal quedará acotado entre el centro y el barrio 1200 Viviendas, lo que permitirá mejorar la frecuencia y descongestionar el recorrido original.

Ilustración: Gentileza, Municipio de Cipolletti.

La Línea 2 quedará asignada al trayecto que conectará el centro con Anai Mapu, reforzando uno de los corredores con mayor demanda cotidiana.

“Hemos decidido individualizar el recorrido de Anai Mapu, junto a otros trazados que modificamos para incorporar barrios que no contaban con servicio y que ahora van a estar conectados con toda la ciudad”, explicó el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga.

Ilustración: Gentileza, Municipio de Cipolletti.

La Línea 3 cubrirá el recorrido entre el centro y Ferri, garantizando una conexión directa con ese sector.

Ilustración: Gentileza, Municipio de Cipolletti.

La Línea 4 unirá Costa Norte con el Distrito Vecinal, ampliando la cobertura hacia áreas que crecieron en los últimos años y reclamaban mayor conectividad.

Ilustración: Gentileza, Municipio de Cipolletti.

Por último, la Línea 5 irá desde el centro hasta el barrio Puente 83.

Ilustración: Gentileza, Municipio de Cipolletti.

En paralelo, el municipio concretó la instalación de 50 nuevas paradas, dotadas de luces LED, cámaras de vigilancia y servicio de Wi-Fi, como parte de un plan integral de modernización. Las nuevas garitas fueron instaladas en calles Roca y Sáenz Peña; Arenales y Naciones Unidas; Brentana e Yrigoyen. En los próximos días se instalará otra sobre calle 9 de Julio esquina 25 de Mayo.