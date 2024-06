Aumento en Diputados: recibieron una suba de $750.000 y sus sueldos superarán los $2.500.000

En medio de una creciente polémica, Diputados recibieron un primer aumento de $750.000, lo que elevó sus salarios por encima de los $2.500.000. Este incremento se otorgó días después de haber cobrado sus haberes correspondientes al mes de mayo. Aunque el monto todavía no figura en los recibos de sueldo, los legisladores aseguraron que corresponde a una recomposición aprobada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, mediante una resolución que estipula pagos en tres cuotas.

La noticia del aumento sorprendió a varios diputados, quienes afirmaron no haber sido informados previamente. «No entiendo qué hicieron y cómo lo hicieron. Ni siquiera nos lo comunicaron«, expresó un importante diputado de la oposición. Otro legislador, que se autodefinió como «dialoguista», admitió: «No tengo el detalle de la resolución firmada. Tampoco la pedí, pero se acordó una recomposición, no los detalles».

En el recibo de junio, Diputados vieron reflejado un monto neto de $1.572.126 correspondiente a su dieta, a lo que se suman $331.600 por desarraigo para aquellos que no residen en la Ciudad.

Con el reciente depósito de $750.000, sus ingresos superan los $2.500.000. Esta decisión de aumento se da en un contexto de críticas y protestas dentro del Congreso, especialmente después de que los senadores recibieran un significativo incremento salarial que elevó sus sueldos a más de $7 millones.

Durante el brindis del Día del Periodista, el propio Menem confirmó a la prensa que la resolución ya había sido firmada. A pesar de expresar su desacuerdo con el aumento de las dietas, Menem explicó que optó por esta vía para evitar un debate en el recinto que podría haber resultado en una suba mayor, similar a lo sucedido en el Senado.

«No estoy de acuerdo pero es mi deber garantizar el funcionamiento”, afirmó. Según detalló, la recomposición se pagará en tres cuotas: una primera del 40%, una segunda del 15% y una tercera del 9%, aunque no precisó cuándo comenzaría este esquema de pagos.

La resolución de Menem se produjo en un contexto de tensiones y reclamos en la Cámara Baja, donde Diputados expresó frustración por el retraso en sus haberes y la significativa diferencia salarial con sus pares del Senado. Algunos legisladores del interior incluso han comenzado a rechazar viajar a Buenos Aires debido al alto costo de alojamiento, estimado en $70.000 por noche.

Hasta abril, los incrementos salariales de los legisladores estaban vinculados a la paritaria legislativa, lo que les habría correspondido un aumento del 30%. Sin embargo, por pedido del presidente Javier Milei, los titulares de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, decidieron congelar los sueldos.

La polémica se intensificó cuando, semanas después, los senadores votaron en una controvertida sesión un proyecto que ataba sus dietas a los módulos que conforman los sueldos legislativos. Esto resultó en un aumento a $7.2 millones brutos, dejando un monto neto de $4.5 millones. Posteriormente, un incremento del 9% en los módulos elevó la dieta a $8 millones brutos, lo que equivale a unos $5 millones netos.

