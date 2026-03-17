Autoridades y trabajadores expondrán sobre la ley que condena la violencia al personal de salud

El presidente de la comisión de Trabajo es el diputado oficialista Francisco "Pipi" Lepore. Foto Matías Subat.

Directores de hospitales, autoridades del ministerio, trabajadores y representantes sindicales serán citados a la Legislatura para opinar sobre el proyecto de ley que previene y sanciona las situaciones de violencia contra el personal de salud de Neuquén.

A partir de la próxima semana serán recibidos en la comisión de Trabajo, en la que se analiza la iniciativa presentada por el gobernador Rolando Figueroa.

Esta propuesta, entre otros puntos, prevé modificar el Código de Faltas de la provincia para imponer multas económicas a quienes agredan a médicos, personal de enfermería o de administración de los hospitales y centros de salud. Incluso establece la posibilidad de imponer un arresto de hasta 30 días.

En la reunión de hoy se debatió si era conveniente avanzar con este proyecto, ya que se está estudiando la posibilidad de cambiar todo el código. «Yo soy de la idea de que hay que avanzar igual», aseguró el presidente de la comisión, Francisco Lepore, diputado del oficialismo.

Además de la iniciativa del Ejecutivo hay otra de Unión por la Patria que crea un régimen sancionatorio específico para quienes ejerzan actos de violencia contra trabajadores de salud y campañas de sensibilización.

Lepore anunció que el proyecto va a tener cambios, a sugerencia de algunos legisladores. Gerardo Gutiérrez (MPN), por ejemplo, manifestó que debía alcanzar también a los residentes.

Quien mantiene su oposición es la diputada del interbloque Neuquén República, Brenda Buchiniz, que enfatizó en que la ley que se aprobó el año pasado para castigar la violencia contra docentes aún no se reglamentó.