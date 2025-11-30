Autorizan a una empresa a extraer hierro de Sierra Grande

La Copeam se reunió en Cipolletti la semana pasada y aprobó el proyecto. Gentileza

El Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam) aprobó por unanimidad el proyecto Target 300, presentado por Áridos Lomada Grande, que prevé la extracción de hierro en Sierra Grande.

Se trata de un emprendimiento de minería metalífera de pequeña escala, basado en la extracción de óxido de hierro de alta ley mediante un proceso totalmente mecánico, sin uso de químicos. La operación prevé una producción inicial de 60.000 toneladas por año, destinada principalmente a la industria cementera nacional, con una inversión de 660 millones de pesos.

El frente operativo se ubica fuera de zonas sensibles, a más de 24 kilómetros del Parque Nacional Islote Lobos y lejos de infraestructuras críticas.

La Declaración Jurada Ambiental no registró impactos críticos, el plan de manejo propone controles sobre polvo y ruido, recirculación de agua para supresión de material particulado, monitoreo continuo y recuperación progresiva de la capa superior del suelo.

Se incluye además una cortina forestal perimetral, la prohibición de residuos fuera de áreas habilitadas y medidas estrictas para preservar el suelo y las especies del entorno.

El secretario de Minería de la provincia, Joaquín Aberastain Oro, celebró la aprobación y destacó el valor estratégico de la iniciativa.

“La decisión unánime del Copeam confirma que Target 300 es un proyecto sólido, seguro y ambientalmente responsable. Se trata de una operación de baja escala, con tecnología simple y un compromiso claro con la comunidad de Sierra Grande. Este tipo de desarrollos impulsa empleo genuino, activa proveedores locales y consolida una minería moderna, transparente y alineada a los estándares provinciales”.