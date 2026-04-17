Autorizan por DNU el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares en Argentina: dónde y cuándo serán

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para realizar ejercicios militares en Argentina, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial. La medida incluye maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas locales en distintas áreas del territorio nacional.

De acuerdo con la normativa oficial, los ejercicios forman parte de una estrategia de cooperación militar y buscan mejorar la interoperabilidad. La información surge del decreto firmado por el presidente Javier Milei junto a su Gabinete, donde se detallan los alcances de las operaciones.

Ejercicios militares con Estados Unidos: fechas, lugares y objetivos

El ejercicio “Daga Atlántica” se desarrollará entre el próximo martes 21 de abril y el viernes 12 de junio de este año, con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea. Participarán fuerzas en ámbitos terrestres, aéreos, marítimos y fluviales.

También se aprobó el operativo “PASSEX”, que tendrá lugar entre el 26 y el 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva. En ese período, unidades navales de ambos países realizarán prácticas de adiestramiento conjunto.

Los ejercicios se realizarán entre abril y junio en distintas bases del país. Foto: NA.

El ejercicio naval contará con la presencia del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, pertenecientes a la Armada de Estados Unidos. Las fuerzas argentinas desplegarán medios y personal para operar en conjunto durante cinco días.

Según lo dispuesto, el objetivo es estandarizar procedimientos y fortalecer la capacidad de respuesta en escenarios combinados. Las actividades se enmarcan en acuerdos bilaterales previos entre ambos países.

Qué argumentó el Gobierno en la decisión

El Poder Ejecutivo avanzó con la autorización mediante un decreto de necesidad y urgencia, luego de que el proyecto no fuera tratado en la Cámara de Diputados. La medida se basa en lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Desde el Gobierno señalaron que la falta de participación “afectaría significativamente el adiestramiento naval” y destacaron que la experiencia de las fuerzas estadounidenses es “un recurso invaluable”. El Estado Mayor Conjunto indicó que estos ejercicios buscan “incrementar la preparación militar y fortalecer la defensa regional”.

El contexto internacional también influyó en la decisión, tras la postergación inicial de las maniobras por el conflicto en Medio Oriente. La nueva programación sostiene el compromiso bilateral en materia de defensa.

El Ejecutivo ratificó su “alineamiento estratégico sin ambigüedades” con Estados Unidos. El canciller Pablo Quirno afirmó que la relación se apoya en “coincidencias políticas y en una complementariedad económica cada vez más relevante”.