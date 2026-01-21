Autos importados de China: tras el desembarco, el Gobierno defendió la desregulación y destacó la baja de impuestos

El desembarco de los más de 5.000 vehículos asiáticos en el puerto de Zárate funcionó como el disparador ideal para que el Gobierno nacional reactivara su agenda de apertura comercial. Con la imagen de los autos de BYD bajando de los buques como telón de fondo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la senadora nacional Patricia Bullrich salieron a defender las medidas oficiales: facilitar la importación «puerta a puerta» para los ciudadanos y atacar la presión impositiva del sector.

La estrategia busca capitalizar el «boom chino» para instalar un mensaje directo al consumidor: la variedad de modelos que se ve en el puerto no debe ser exclusiva de los grandes importadores, sino que cualquier particular debería poder traer su unidad si se eliminan las barreras burocráticas.

El fin de la «traba» regulatoria

Sturzenegger utilizó su cuenta de X para explicar el mecanismo que ya está operativo. Para traer un auto por su cuenta se enfrentaba a las complejas Licencias de Configuración de Modelo (LCM) y Ambiental (LCA), trámites pensados para las terminales y no para individuos.

UN PASO FUNDAMENTAL PARA FACILITAR LA IMPORTACIÓN DE AUTOS NUEVOS. ¿Por qué en otros países ves modelos que acá prácticamente no existen? Se explica porque durante años hubo dos grandes barreras: una regulatoria y otra impositiva.



«Con el Decreto 196/25 cambiamos la lógica», afirmó el ministro.

«Con el Decreto 196/25 cambiamos la lógica», afirmó el ministro. La nueva normativa habilita el uso del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) para importaciones particulares. Se trata de una verificación técnica profunda (una «VTV rigurosa») que cuesta $100.000 y se realiza en talleres habilitados.

«Es más rápido, sencillo y accesible. Importar vehículos nuevos como particular ya no es imposible en términos regulatorios», sentenció el funcionario, apuntando a que el parque automotor se renueve con modelos que hoy no existen en el país.

«La Disposición ANSV 10/26, firmada por Francisco Díaz Vega (…) pone operativo este mecanismo y allana el camino para facilitar la importación de autos nuevos, mejorando la calidad y seguridad del parque automotor», amplió Sturzenegger.

«Autos para todos» y la batalla por los precios

A la cruzada desregulatoria se sumó la senadora Patricia Bullrich, quien le dio volumen político al reclamo apuntando al bolsillo. Con un guiño irónico dirigido a la expresidenta Cristina Kirchner, posteó un video con la frase «Autos para todos y todas», celebrando la libertad de elección.

Autos para todos y todas.



En una semana en la que el tema de los autos estuvo en boca de todos, queda claro cuál es el camino: seguir bajando impuestos y devolverle la libertad de elegir a la gente.



La modernización laboral es más trabajo formal y más productividad.

Sin embargo, Bullrich advirtió que la desregulación no alcanza si no se tocan los costos. La legisladora aseguró que la eliminación de los impuestos internos «baja automáticamente el valor de los autos un 18%». En esa línea, Sturzenegger confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó esta reducción arancelaria en el proyecto de modernización laboral. El objetivo es que la competencia externa —encabezada hoy por la oferta china— se traduzca efectivamente en precios más accesibles para el comprador local.