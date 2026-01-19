Descargan los 5.000 autos importados de China: el impacto en el mercado y el fenómeno de la oferta asiática

Se trata del primer buque de una flota perteneciente a la compañía china BYD que llega a Argentina. (Foto: gentileza)

El operativo de descarga de los 5.000 autos importados de China comenzó este lunes 19 enero en los muelles de Zárate. El buque «BYD Explorer No. 1» amarró ayer con una carga compuesta mayormente por modelos eléctricos e híbridos, cuya llegada busca presionar a las automotrices locales con valores más competitivos. Se trata de una importante flota bajo las reglas de apertura comercial impulsadas por el Gobierno.

La imagen de las grúas bajando unidades eléctricas e híbridas plantea dos interrogantes centrales: ¿por qué llegan ahora con esta magnitud y cómo afectará esto al bolsillo y a la industria argentina?

El fenómeno: una «marea» de 65 autos por minuto

La llegada de este barco no es casualidad, sino matemática pura. China atraviesa un momento de sobreproducción histórica. Según datos de 2025, que publicó Infobae, la industria del gigante asiático rompió todos los récords al fabricar y vender vehículos a un ritmo vertiginoso de 65 unidades por minuto.

El año pasado, China vendió un total de 34,02 millones de autos, saturando su inmenso mercado interno. Marcas como BYD, Chery y Geely necesitan «sacar» ese stock acumulado hacia nuevos destinos. Argentina, con la reciente baja de aranceles, se convirtió en una válvula de escape ideal para colocar ese excedente productivo.

El impacto: precios y competencia

El objetivo declarado del Gobierno nacional con esta apertura es forzar una baja en los precios de los 0km, que en dólares siguen caros comparados con la región. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado la jugada: «Cuando competís, tenés que ser mejor. Queremos que la gente tenga el mejor precio posible».

Hola Miguel. Algunas aclaraciones importantes sobre este tema.

Solo 2 modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos). Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta.

La importación de autos híbridos o… https://t.co/6WrifpYWdj — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 16, 2026

El impacto esperado es una «guerra de precios» en segmentos específicos:

Autos chicos y medianos: Es donde China es fuerte y donde la industria nacional (enfocada en pick-ups) tiene menos oferta.

Es donde China es fuerte y donde la industria nacional (enfocada en pick-ups) tiene menos oferta. Tecnología: Al ingresar vehículos eléctricos e híbridos a valores competitivos, las terminales locales se verán presionadas a actualizar su oferta o revisar sus márgenes de ganancia para no perder mercado.

El operativo en el río

El protagonista logístico de este cambio de época es el propio barco. El «BYD Explorer No. 1», que hoy domina el paisaje en Zárate, es una nave de 199,9 metros de eslora diseñada exclusivamente para exportar autos, con capacidad para transportar hasta 7.000 unidades por viaje. Su descarga marca el inicio de una competencia que promete no dar respiro en las concesionarias.