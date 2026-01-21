Autos importados de China | Uno a uno, la lista de precios de los modelos que llegaron a Argentina: el piso está en 22.990 dólares

El martes desembarcaron más de 5.000 vehículos eléctricos en el puerto de Zárate de la marca BYD. (Foto: gentileza)

Con los más de 5.000 autos chinos que se importaron y tocaron suelo argentino el martes, se terminaron las especulaciones sobre el costo real de la nueva flota asiática. Los modelos de la marca BYD que bajaron del buque ya cuentan con precios de referencia validados, en línea con los valores que maneja la Guía Oficial de Precios de ACARA, la referencia que utilizan los concesionarios y registros del automotor de todo el país.

El dato que confirma la guía es el piso de la gama: el modelo de entrada quedó posicionado en una franja que rompe el mito de que el auto eléctrico es un lujo inalcanzable, desafiando directamente a los city cars tradicionales a combustión que se venden en Argentina.

A continuación, la lista detallada según los valores de mercado:

1. BYD Dolphin Mini: el eléctrico de entrada

Es la punta de lanza para masificar la marca. Un auto urbano (segmento A), 100% eléctrico, que por precio queda mano a mano con otras marcas líderes.

Precio de referencia ACARA: Desde US$ 22.990 (Versión GL) hasta US$ 23.990 (Versión GS).

Desde (Versión GL) hasta (Versión GS). El dato: Ofrece una autonomía de uso real de entre 300 y 380 km. Es ideal para la ciudad y tiene un costo de mantenimiento casi nulo comparado con un naftero.

2. BYD Yuan Pro: El SUV joven

Un escalón más arriba aparece este SUV compacto (Segmento B), también puramente eléctrico. Apunta al usuario que busca la estética «camioneta» pero con agilidad urbana.

Precio de referencia ACARA: Desde US$29.990 (GL) hasta US$30.990 (GS).



Desde (GL) hasta (GS). El dato: Cuenta con un motor de 174 CV. Por valor de mercado, entra a competir contra las versiones «full» de los SUV chicos nacionales (como Tracker o T-Cross).

3. BYD Song Pro DM-i: La híbrida familiar

Es la opción más grande de esta primera tanda y la que apunta al segmento C (donde compiten Toyota Corolla Cross y VW Taos).

Precio de referencia ACARA: Desde US$34.990 (GL) hasta US$36.990 (GS).



Desde (GL) hasta (GS). El dato: Es un híbrido enchufable (PHEV) que combina motor naftero y eléctrico para superar los 1.000 km de autonomía total, eliminando el problema de la carga en viajes largos.

4. BYD Atto 2: La excepción (Preventa)

El Atto 2 DM-i de la marcha china BYD ya está lista para la preventa en Argentina. (Foto: gentileza)

Fue la sorpresa de la descarga en el puerto y es el único modelo que aún no tiene precio final cerrado en la guía.