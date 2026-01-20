El «tapado» entre los autos importados de China: el SUV híbrido que inicia su preventa y estará disponible desde febrero

El Atto 2 DM-i de la marcha china BYD ya está lista para la preventa en Argentina. (Foto: gentileza)

El desembarco de los autos importados de China que se realizó ayer trajo una novedad en el mercado automotor que promete. Entre los más de 5.000 vehículos que bajaron del buque, apareció el BYD Atto 2 DM-i, un modelo que fue la gran sorpresa del operativo y cuya preventa ya arrancó y estará disponible desde febrero en Argentina.

La marca china decidió acelerar los tiempos con este SUV compacto que no figuraba en los radares de lanzamiento para el corto plazo, según anticipó el sitio Bloomberg. La estrategia es agresiva: aprovechar el stock físico que ya está en suelo bonaerense para abrir la cartera de pedidos, con la mira puesta en el lanzamiento oficial y entrega de unidades a partir de febrero.

El Atto 2 DM-i llega con tecnología híbrida enchufable (Dual Mode intelligent), posicionándose como una opción de entrada de gama competitiva por debajo del conocido Atto 3, apostando a un consumo de combustible muy bajo para atraer al usuario urbano.

Ficha técnica del nuevo SUV BYD Atto 2 DM-i

Motorización : Sistema Super Hybrid DM-i (Dual Mode Intelligent). Combina un motor a combustión de 1.5L atmosférico (ciclo Atkinson) de 98 CV con un motor eléctrico de alta potencia (197 CV).

: Sistema Super Hybrid DM-i (Dual Mode Intelligent). Combina un motor a combustión de 1.5L atmosférico (ciclo Atkinson) de 98 CV con un motor eléctrico de alta potencia (197 CV). Potencia : Combinada de 212 CV (156 kW) aprox. (en versión Boost/High). Torque motor eléctrico de 300 Nm.

: Combinada de 212 CV (156 kW) aprox. (en versión Boost/High). Torque motor eléctrico de 300 Nm. Aceleración 0-100 km/h: 7.9 segundos.

0-100 km/h: 7.9 segundos. Autonomía : Solo eléctrica (EV): 90 km (Ciclo WLTP) a 110 km (Ciclo NEDC). Ideal para uso diario sin gastar nafta. Total (Combinada): Hasta 1.090 km (tanque lleno + batería cargada).

: Solo eléctrica (EV): 90 km (Ciclo WLTP) a 110 km (Ciclo NEDC). Ideal para uso diario sin gastar nafta. Total (Combinada): Hasta 1.090 km (tanque lleno + batería cargada). Consumo: Promedio homologado (primeros 100km): 1.8 L/100 km (si salís con batería llena).

Shark: la rival que viene por la Hilux y la Ranger

La comioneta Shark llega a competir con las gigantes Hylux y Ragner. (Foto: gentileza)

Más allá de la novedad del SUV, el desembarco confirmó la llegada de la artillería pesada para el segmento más importante del país. El buque trajo la primera partida de la BYD Shark, la pick-up mediana diseñada específicamente para disputarle mercado a los líderes indiscutidos: la Toyota Hilux, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok.

La camioneta china ataca el corazón de la industria nacional con una propuesta tecnológica disruptiva: es una híbrida enchufable de 430 caballos de fuerza.

A diferencia de las «chatas» locales que dominan con motores turbodiésel, la Shark combina un motor naftero con dos eléctricos, prometiendo prestaciones de un deportivo (0 a 100 km/h en 5,7 segundos) con la versatilidad de un vehículo de trabajo. Su presencia en el puerto marca el inicio de una competencia directa en el nicho que explica la mayor parte de la producción automotriz argentina.

Este modelo estrena la plataforma DMO (Dual Mode Off-Road), diseñada específicamente para camionetas y todoterrenos, priorizando la fuerza bruta y la tracción integral eléctrica.

Ficha técnica de la Shark de BYD

Motorización:

Sistema DMO Super Hybrid (Dual Mode Off-Road).

(Dual Mode Off-Road). Motor a combustión: 1.5L Turbo de 4 cilindros (135 kW / 181 HP).

1.5L Turbo de 4 cilindros (135 kW / 181 HP). Motores eléctricos: Dos motores independientes. Delantero de 170 kW (228 HP) y Trasero de 150 kW (204 HP).

Dos motores independientes. Delantero de 170 kW (228 HP) y Trasero de 150 kW (204 HP). Tracción: Intelligent AWD-PHEV (4×4 eléctrica sin cardán).

Potencia:

Combinada máxima: 430 CV (Más de 400 caballos en una pickup mediana).

430 CV (Más de 400 caballos en una pickup mediana). Torque combinado: 650 Nm.

650 Nm. Aceleración 0-100 km/h: 5.7 segundos.

Autonomía:

Solo eléctrica (EV): 100 km (Ciclo NEDC).

100 km (Ciclo NEDC). Total (Combinada): 840 km (NEDC).

Consumo: