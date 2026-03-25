Avanza el trabajo de Flacso y Cutral Co sobre la situación de niñas y niños

Se concretó el primer encuentro de este año entre representantes de diferentes áreas del municipio, organizaciones que trabajan con niñas y niños de Cutral Co y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso. Después del relevamiento que se hizo se obtuvo como resultado que, en términos generales, tienen un buen desarrollo, aunque se sugiere una mejora de acceso a la oportunidad de juego, de materiales de lectura, más la reducción de prácticas de violencia en los hogares.

Se cumplió el primer encuentro entre los coordinadores de capacitación de Flacso Argentina, Pablo Vinocur y Raúl Mercer; y funcionarios de diversas áreas municipales, el presidente del Deliberante, Jesús San Martín y representantes de ATEN y de Salud en Cutral Co.

El tema abordado fue en qué medida las chicas y chicos de la ciudad cuentan con espacios habilitantes para expresarse como sujetos de derecho, según se informó oficialmente. En esta línea, el capacitador Mercer explicó que «aquellas sociedades que invierten en las primeras infancias, como Cutral Co, son sociedades más cohesivas, que funcionan mejor y que tienen un gran futuro».

Refirió que del relevamiento hecho a fines del año pasado, se sacaron algunas conclusiones. «Lo que se hizo fue saber cómo se desarrollan los chicos y chicas en Cutral Co. Tradicionalmente se evaluó la salud infantil, a partir de conocer la tasa de mortalidad infantil. Hoy estamos en una visión superadora, no es que no nos preocupemos por los chicos que fallecen, pero lo que nos preocupa es la mayoría de los que sobreviven», subrayó Mercer.

En esta línea, se buscó conocer qué condiciones se les garantiza -en este caso el estado municipal- las posibilidades de aprendizaje, de servicios, de educación, de juegos para que puedan desarrollarse de manera plena.

Según el capacitador, la buena noticia aquí es que, en general, las chica y chicos se «están desarrollando bien, en función de lo esperado. Se podría mejorar el acceso a la oportunidad del juego, de acceso a materiales de lectura y en reducir las prácticas de violencia en los hogares», acotó.

En relación a este último punto, Mercer especificó que perduran prácticas ancestrales cuyo cambio para desterrarlas demoran tiempo. «En este momento es de reflexión y de repensar otras formas de relacionamiento que no sea la violencia», concluyó.

Por otra parte, detalló que el muestreo del año pasado se pudo llevar a cabo porque hubo una decisión del municipio de aceptar que se realice y se articuló la tarea del relevamiento con el personal municipal que trabajó durante algunos días en la tarea.

La reunión de trabajo que se hizo en el Hogar Crecer permitió avanzar en esta tarea que implica un abordaje integral, desde una perspectiva de derechos y una articulación con varias instituciones.

Fue en el Hogar Crecer (Foto: gentileza)

La subsecretaria de Cultura y Educación Cintya Ferreyra Mesa comentó que se logró «nuclear varias áreas que conforman el ecosistema de las primeras infancias, como educación, salud y otros sectores, para comenzar a trabajar en líneas de acción orientadas a mejorar la situación de las primeras infancias desde distintas áreas del municipio».

El año pasado se relevó una muestra cercana a 210 niñas y niños comprendidos entre 2 y 5 años. Cutral Co es una de las seis ciudades del país que forman parte de este trabajo que lleva adelante Flacso. La otra localidad neuquina es Chos Malal.

La encuesta fue anónima y no se pidieron datos filiatorios ni otros personales. Solo se abordaron cuestiones relacionadas a la salud, a la educación, a las actividades y condiciones en que viven las familias con este grupo etario.