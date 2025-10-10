Empezó la encuesta que busca saber en qué situación están los niños y niñas en Cutral Co

El relevamiento de una muestra cercana a 210 niñas y niños que viven en Cutral Co está en marcha. La iniciativa busca conocer las características de quienes tienen entre 2 y 5 años para luego aplicar políticas públicas volcadas a mejorar su situación. La iniciativa está coordinada entre el municipio y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -Flacso- y son seis ciudades del país que participan del trabajo. La otra localidad neuquina es Chos Malal.

Un grupo de ocho encuestadoras, identificadas con chalecos y credencial, iniciaron esta tarea que se extenderá hasta el fin de semana. Junto a ellas irán las promotoras de los barrios que conocen los sectores. El muestreo busca visitar hogares, donde habiten niños entre 2 a 5 años, y para eso se acercarán desde las 10 y hasta las 17.

La encuesta es anónima y no se piden datos filiatorios ni otras características. Solo se abordan cuestiones relacionadas a la salud, a la educación, a las actividades y condiciones en que viven las familias con este grupo etario.

Cutral Co es una de las ciudades de la provincia que formará parte de este trabajo denominado «Los niños en todas las políticas» y lleva adelante Flacso junto, en este caso, al municipio cutralquense. La otra es Chos Malal. En el país son seis en total: Rosario, en Santa Fe; Mendoza capital; San Martín, provincia de Buenos Aires; General Pico, en La Pampa.

Empezaron la encuesta en diferentes barrios de Cutral Co (Foto: gentileza)

Condiciones socioeconómica, salud y cuidados

Para llevar adelante el relevamiento, el coordinador del trabajo de campo Vladimiro Schmitow refirió que se abordarán aspectos del hogar, las condiciones socioeconómicas, salud y cuidados. «Esta información permitirá establecer políticas públicas con el apoyo de Unicef y facilitará que el municipio tome decisiones informadas», describió.

El médico Daniel Manukian, quien fue el encargado de presentar el proyecto a principios de este año en el municipio cutralquense, especificó que el proyecto está impulsado por Unicef y la Organización Mundial de la Salud, que Flacso lleva adelante en Argentina.

«Se busca fortalecer todas las políticas destinadas a las infancias, especialmente a los menores de seis años. La idea es poner a los niños en el centro de atención para que todas las políticas estén destinadas a ubicarlos ahí», subrayó Manoukian.

Empezó hoy el relevamiento en diferentes barrios de Cutral Co (Foto: gentileza)

Los datos recogidos permitirán conocer «cómo estamos parados y tener información que sirva para mejorar en programas y en acciones de salud, educación. Es voluntaria y pedimos que las familias estén disponibles para ofrecer la información más sincera posible, para que nos ayude a mejorar la situación de todos».

Agregó que es la primera vez que se hace una encuesta de este tipo en el contexto más general y que aportará información múy util para mejorar la situación de las niñas y niños. La otra ciudad que forma parte del proyecto es Chos Malal.

Para colaborar con las encuestadoras, la secretaría de Desarrollo Social del municipio aportó las promotoras para favorecer el diálogo con los hogares relevados. La actividad no demanda más de veinte minutos, tal como se informó.