Avanza en la privatización de 9.000 kilómetros de rutas nacionales: a qué provincias alcanza la primera etapa

El gobierno de Javier Milei anunció que el 8 de octubre se abrirán los sobres para la privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales que atraviesan varias provincias.

“El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda indicó que “para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional» mediante la plataforma Contrat.Ar.

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, afirmó el funcionario.

La medida se hizo efectiva a través de la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En qué provincias alcanza la Etapa 1 de la privatización de rutas

Ruta Nacional 12 : va desde Buenos Aires hasta Misiones . Cruza Entre Ríos de sur a norte, pasando por ciudades como Gualeguay, Nogoyá, Paraná . Es clave en el corredor bioceánico .

: va desde . Cruza de sur a norte, pasando por ciudades como . Es clave en el . Ruta Nacional 14 : corre paralela a la RN 12, pero más hacia el este. Es la principal vía hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires . Pasa por ciudades como Gualeguaychú, Concordia, Federación .

: corre paralela a la RN 12, pero más hacia el este. Es la desde . Pasa por ciudades como . Ruta Nacional 135 : une la ciudad de Colón (en Entre Ríos) con el puente internacional Artigas, que conecta con Paysandú (Uruguay). Es una vía directa al país vecino.

: une la ciudad de con el puente internacional Artigas, que conecta con Es una vía directa al país vecino. Ruta Nacional A015 : Une la RN14 con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande , y el puente internacional que conecta con Salto (Uruguay) . Es muy importante para el intercambio energético y turístico.

: Une la RN14 con el , y el puente internacional que conecta con . Es muy importante para el intercambio energético y turístico. Ruta Nacional 117 : Va desde Paso de los Libres (Corrientes) hasta el puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas , que une con Uruguaiana (Brasil) . Aunque está en Corrientes , se vincula funcionalmente con el corredor del litoral, y se asocia logísticamente con la RN14.

: Va desde hasta el , que une con . Aunque está en , se vincula funcionalmente con el corredor del litoral, y se asocia logísticamente con la RN14. Ruta Nacional 174: Es el puente Rosario–Victoria, que conecta Santa Fe con Entre Ríos. Une directamente Rosario con Victoria. Es clave para el tránsito este-oeste, conectando el litoral con la zona núcleo.

Con información de Noticias Argentinas.