Desocupados de Uocra reclaman en la Ruta 22 que se cumpla con la ley de mano de obra local en Roca

Un grupo de desocupados de la Uocra de Roca realiza esta mañana en la Ruta 22 y San Juan una manifestación para reclamar al gobierno de Alberto Weretilneck que se cumpla con la ley de empleo local en la obra del Oleoducto Vaca Muerta Sur que se realiza al norte de Allen y Roca. Los manifestantes aseguraron que profundizarán sus medidas en los próximos días, incluso en la zona de construcción de la cabecera del VMOS.

Con una volanteada pero sin interrumpir el tránsito, los desocupados del gremio de la construcción, que días atrás generaron una importante movilización policial al manifestarse frente a la delegación local del gremio en la calle Alsina, aseguraron que son unos 100 los trabajadores que no tienen empleo y que no se respeta la Ley 80-20 de empleo local.

Manuel Guerrero, referente del grupo, indicó que no se está cumpliendo con la norma de empleo y volvió a cuestionar al interventor del gremio en el Alto Valle, Jonathan Romero, porque no permite el ingreso de trabajadores de Roca.

Los desocupados plantearon una profundización de las medidas de fuerza en los próximos días. Aseguran que incluso podrían volver al norte de Roca, a la cabecera del VMOS, donde actualmente hay unas 200 personas trabajando y, según los desocupados, hay muy pocos trabajadores de Roca y Allen.

Una tensa protesta anterior en el centro de Roca

El 28 de agosto una protesta de los desocupados de Uocra generó un corte de tránsito de la calle Alsina en forma preventiva por parte de las autoridades policiales. Los miembros del gremio desocupados afirmaron que el titular del sindicato en Roca, Leonardo Pridebairo, dejó cerrada con llave la oficina local desde que la seccional Alto Valle fue intervenida desde Buenos Aires por la dirección nacional, que colocó a Romero a cargo de esta zona.

Esta decisión también sacó a Juan Garrido de la conducción del gremio en el Alto Valle de la provincia.