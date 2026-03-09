Los juzgados federales de Río Negro esperan definiciones del nuevo ministro de Justicia

Las vacantes en la Justicia Federal vuelven a la agenda con la designación del nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y en Río Negro hay expectativas por cuatro concursos irresueltos desde hace años como la designación de los magistrados para Bariloche, Viedma, Roca y un vocal en la Cámara Federal de Apelaciones.

El presidente Javier Milei en su discurso de apertura de la asamblea legislativa habló de una Justicia “estancada por su excesiva politización, con vacantes en una enorme cantidad de juzgados”, pero en su Gobierno no hubo resolución a muchas de esas vacantes a pesar de estar definidas las ternas. Trascendió que ahora será uno de los temas prioritarios de Mahiques.

En el caso de Río Negro, en el Consejo de la Magistratura Nacional hay cuatro vacantes en trámite con definiciones de ternas presentadas al Ejecutivo en esta gestión, pero no llegaron al Senado para su tratamiento.

En Bariloche, un juzgado con seis años de subrogancias

El caso del Juzgado Federal de Bariloche lleva casi seis años sin resolución con jueces subrogantes de otras jurisdicciones y secretarios que también han asumido la responsabilidad, como actualmente lo hace el secretario Gustavo Zapata.

El concurso para ocupar el cargo de juez de primera instancia en Bariloche tuvo la terna definida y presentada al Poder Ejecutivo en septiembre de 2024. El orden de mérito era con Leandro Gómez Constenla en primer orden (barilochense y empleado del Consejo de la Magistratura nacional); mientras que el juez de La Plata, Ernesto Kreplak; y Patricia Luján Cisnero completaban la terna.

Sin embargo, consta en los registros del Consejo de la Magistratura que de manera posterior a ser elevada la terna el juez Kreplak renunció y por lo tanto el expediente volvió a ser girado al Consejo de la Magistratura para que “proceda a su debida integración”. Por lo tanto, resta que se defina cuál será el tercer nombre entre la lista complementaria de postulantes.

En este concurso estaba con puntaje ponderado en buena posición el juez de Roca Hugo Greca que desistió de este concurso porque aspira a una vocalía en la Cámara de Apelaciones de Roca, que tiene una jerarquía superior al juzgado andino.

Roca y Viedma con ternas definidas

En la vacante de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca la terna también está en manos del Ejecutivo desde fines de octubre de 2024. Lidera esa nómina Greca, seguido por Walter Ezequiel López Da Silva, quien actualmente es juez en Bahía Blanca; y Luisina Tiscornia.

El Juzgado Federal de Viedma habilitó su concurso en 2021 y tiene una terna definida y elevada al Ejecutivo en julio de 2024. Los postulantes que llegaron a esa instancia son Leandro Agustín Gómez Constenla; Carlos Ezequiel Oneto y Verónica Andrea Medina.

El Tribunal Oral Federal de Roca es otro de los concursos regionales iniciado en 2019 que tiene terna definida y remitida al Poder Ejecutivo en julio de 2024, con los postulantes Julio José Martínez Vivot, quien es juez de Garantías de Roca, en el fuero provincial; Jorge García Davini, secretario federal en Neuquén; y Gastón César Pierroni, actualmente juez de Garantías de Villa Regina.

Dos vacantes en el TOF neuquino

El Tribunal Oral en lo Criminal de Neuquén tiene dos cargos vacantes en un mismo concurso donde ya se definieron dos ternas con los mejores puntuados que fueron remitidas al Poder Ejecutivo el 31 de octubre de 2024.

En la primera terna llegó Juan Manuel Kees; Verónica Laura Pérez; y Matías Oscar Zanona. La segunda terna está integrada por Pablo Antonio Matkovic; Carolina García; Jorge García Davini.

Además está abierto el concurso del juzgado federal de Primera Instancia de Zapala que tuvo 20 inscriptos en el concurso y se mantiene en etapa de impugnaciones.