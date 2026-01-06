Avanza la instalación de cámaras de vigilancia y lectores de patentes para la prevención de delitos en Río Negro

En el centro de monitoreo, que se monta en un sector del complejo de la comisaría Segunda de Bariloche, en el Centro Cívico, se observan sobre una enorme pared las imágenes que registran decenas de cámaras de vigilancia y lectores de patente. Están ubicadas en puntos estratégicos de esta ciudad. A primera vista, sorprende la cantidad de información en tiempo real que proyectan, sobre todo, las lectoras con los datos precisos de los automotores que circulan por esos sitios de la ciudad.



Es parte de las nuevas tecnologías destinadas a la prevención del delito y para optimizar la atención, coordinación y respuesta del servicio 911 ante situaciones de emergencia en todo el territorio provincial.



El Gobierno rionegrino compró más de 350 cámaras -sumadas los domos- y 67 lectores de patentes que se instalarán en Bariloche, Cipolletti, Roca y Viedma. Esas nuevas cámaras se sumarán a las ya existentes e instaladas en cada una de las ciudades.



“Nosotros estamos con una fuerte inversión en tecnología que tiene que ver fundamentalmente con efectuar un despliegue en toda la provincia de cámaras, de lectores de patente, de nuevo software con manejo de inteligencia artificial y estadísticas y planificación de prevención del delito”, sostuvo el gobernador.



Dijo que este proceso “se empezó hace noventa días” y destacó que va “avanzando con las distintas áreas de la provincia”.

La instalación terminará a mediados de año



Estimó que la instalación e incorporación de todo el equipamiento tecnológico culminará a mediados de este año.



Weretilneck indicó que en el caso de Bariloche “ya están los nuevos servidores que están procesando esto y durante las próximas dos semanas ya vamos a tener las lectoras de patente”.



Recordó que todo ese equipamiento “nos permite construir el anillo vial que significa tener un control de ingresos y egresos y de movimiento de vehículos, motocicletas, autos y de todas aquellas personas que nosotros necesitamos saber si estuvieron involucrados en un hecho delictivo o cualquier elemento que se necesite en la investigación”.



Explicó que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia es el que dispone la ubicación de los lectores de patente en distintas calles de acceso o puntos estratégicos de la ciudad.

Una inversión de 12 millones de dólares en seguridad



El gobernador destacó que la Provincia invirtió cerca de 12 millones de dólares para la compra de todo el equipamiento tecnológico.



Dijo que en un tiempo determinado se instalarán las cámaras de seguridad, los 140 lectores de patente y todo lo que son las conectividades en distintos lugares.



Con respecto a los centros de monitoreo, señaló que en algunos casos “hay que construirlos, en otros lugares hay que ampliarlos”.



Recordó que para la adquisición de todo ese equipamiento “hubo una licitación pública nacional e internacional”. Comentó que la empresa que ganó la licitación “lo va llevando adelante bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad y Justicia y la participación del Ministerio de Modernización”.



La firma Exanet fue la ganadora de esa licitación pública y tendrá a su cargo el desarrollo e implementación de esta tecnología de última generación en todo el territorio provincial.



Desde el Gobierno provincial explicaron que los LPR (lectoras de patente) “llegaron prácticamente todos en este primer envío y cámaras llegaron entre 10 y 12 por ciudad porque se priorizó los LPR para empezar a instalarlos”.



Explicaron que “cuando se termine con los LPR se arranca con las cámaras y cuando empiecen esa primera tanda calculan que llegará la segunda tanda de cámaras y se terminará de instalar todo”.