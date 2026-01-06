Paritarias salariales en Río Negro: el debate se abrirá en la segunda quincena

No hay fechas para las paritarias: la docente tendrá el debut de la nueva conducción de la Unter. (Foto archivo: Marcelo Ochoa).

En el gobierno provincial no aparecen indicios sobre la negociación con los gremios estatales por las iniciales pautas salariales del 2026.

Todo indica que las paritarias quedarán para la segunda quincena de enero, aunque se formalicen sus llamados durante esta semana, recordando que en Bariloche, en diciembre, el gobernador Alberto Weretilneck aludió a que las convocatorias serían entre el miércoles 7 y jueves 8 de enero.

La fecha de los encuentros de funcionarios y sindicalistas se estima para el jueves 22 de enero, según la última opción en análisis.

En el cierre del año, la inmovilidad le permitió cumplir con su objetivo: no otorgar ningún aumento en diciembre y retrotraer los haberes a septiembre, después de los montos fijos otorgados en octubre y noviembre.

En enero sí habrá negociaciones, aunque la dilación oficial ofrezca la especulación de que los aumentos queden para febrero.

Los funcionarios niegan esa posibilidad y aluden a que las próximas liquidaciones se realizarán en la semana del 19 al 23 de enero. Entienden, en concreto, que aún hay tiempo.

En Bariloche, a fines de diciembre, Weretilneck manifestó que los llamados a los gremios se realizarían entre este miércoles 7 y este jueves 8 de enero. La fecha de paritarias sería el jueves 22.

Unter formalizó su pedido de paritarias, mientras que ATE advirtió del “preocupante desinterés del Gobierno por el salario estatal y alerta sobre un posible conflicto”.

Esa manifestación es un indicativo de la inquietud sindical porque esa organización, que encabeza Rodrigo Vicente en Río Negro, sostiene los mejores canales de interrelación con la administración de Weretilneck.

El año pasado, los aumentos otorgados oscilaron entre sumas fijas y porcentajes. La pauta se abrió en febrero con valores de los 30.000 a 50.000 pesos. La última modificación se liquidó en los haberes de septiembre, consistente también en montos.

En Hacienda no existen todavía alternativas en estudio y, por ahora, el único indicio conocido fue el planteado por Weretilneck en Bariloche. Repitió, en realidad, una vieja propuesta: que las “pautas salariales van a estar atadas a la recaudación. Si no crece, nosotros no tenemos de dónde sacar el dinero para pagar nuevos aumentos salariales”, simplificó el mandatario. Por ahora, es una definición política, pues el diseño es inexistente.