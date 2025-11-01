Axel Kicillof le exige a Javier Milei un cambio de rumbo y lo convoca a una reunión urgente

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se quedó molesto luego de que el gobierno de Javier Milei no lo invitara a la reunión de mandatarios provinciales. «La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal«, cuestionó y exigió una reunión urgente con el líder de La Libertad Avanza.

Carta al Presidente Javier Milei



El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria.https://t.co/KjQfM9n97p pic.twitter.com/RLKzG4JrUq — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 1, 2025

El documento inicia recordando los resultados electorales del 26 de octubre. Señaló que, a pesar del triunfo de La Libertad Avanza, las «calamidades» que atraviesa la sociedad no se han detenido.

Kicillof mencionó específicamente el impacto negativo en jubilados, trabajadores, comerciantes, industriales, estudiantes, sectores vulnerables y clases medias, quienes, según la carta, sufren «pérdida de empleo, angustia y desesperación».

Criticó la estrategia económica del Gobierno nacional, afirmando que el plan económico «fracasó» y que el Gobierno tuvo que recurrir a un «nuevo salvataje» luego de que la propuesta original llevara al país «al borde del abismo». Además, mencionó la intervención del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusa de haber contribuido al resultado electoral.

Kicillof criticó la exclusión de gobernadores peronistas y el «ajuste salvaje»

El gobernador le recordó al presidente que el apoyo electoral que recibió no es equivalente al respaldo del pueblo argentino, ya que la mayoría que no votó por su fuerza constituye una «mayoría social que no lo está aplaudiendo».

A raíz de esto, convocó a Milei a una reunión, expresando que «no es buena señal excluir a los gobernadores que considera ‘enemigos'», ya que las provincias que lideran representan casi el 40% de la población nacional. Calificó la exclusión como un «gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal».

En la misiva, Kicillof enumeró las consecuencias del ajuste fiscal para los bonaerenses, mencionando el impacto de la quita de subsidios, la paralización de obras de infraestructura esenciales y la caída de la recaudación provincial. Afirmó que el ajuste fiscal del Gobierno se «construyó en gran medida sobre la quita ilegal de fondos a las provincias», incluyendo la eliminación del Fondo de Seguridad, el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador para los Jubilados.

Finalmente, el gobernador de Buenos Aires enfatizó la injusticia estructural del esquema de coparticipación, destacando que su provincia, que aporta el 40% de la recaudación nacional, recibe apenas el 7%.

Pedido de diálogo urgente: para Kicillof, Milei atenta contra el federalismo

El gobernador enfatizó la necesidad de que el presidente no se mantenga indiferente ante la emergencia que atraviesan millones de bonaerenses, quienes sufren dificultades para afrontar costos básicos como el alquiler, los servicios y la comida. En este sentido, puntualizó que su gobierno ha cubierto necesidades en áreas como salud, educación, infraestructura, protección del trabajo, alimentación y entrega de medicamentos.

Kicillof concluyó su misiva solicitando nuevamente una reunión a Milei, ratificando que su «fuerza política obtuvo un triunfo contundente» en las elecciones provinciales, y que, si bien su Gobierno propone discutir una agenda de reformas (modernización laboral, penal, impositiva), estas deben estar orientadas a promover un «desarrollo federal con justicia social». El gobernador advirtió que no acompañará reformas que «quiten derechos, destruyan la producción y ahoguen aún más a una sociedad golpeada».