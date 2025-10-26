Axel Kicillof habló tras las elecciones 2025: “El futuro no es de Milei, es del pueblo”

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, finalmente habló esta noche de los resultados de las elecciones 2025. Junto a los principales referentes del peronismo señaló: “Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral”. ¿Qué más dijo?

Axel Kicillof habló tras las elecciones 2025

“Quiero agradecer el aguante y el acompañamiento en Buenos Aires a Fuerza Patria. Empiezo agradeciendo como gobernador. Hoy dimos un enorme ejemplo cívico de democracia. Se votó en paz. Quiero agradecer a los candidatos”, dijo Axel Kicillof de los resultados de las elecciones 2025, quien compartió escenario junto a Máximo Kirchner, Jorge Taiana, Juan Grabois, Sergio Massa y Veronica Magario, entre otros.

“Quiero agradecer a los intendentes e intendentas por cuidar a su gente”, agregó. Luego agradeció a la dirigencia peronista y tuvo una mención especial para Cristina Fernández de Kirchner “injustamente” presa.

“Quiero agradecer a toda la militancia por el esfuerzo. Los resultados fueron muy ajustados”, añadió. Luego apuntó directamente contra el presidente de la Nación: “Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral donde 6 de 10 no están de acuerdo con el modelo que lleva adelante”.

Del acercamiento del Gobierno Nacional a Estados Unidos, disparó: “Ellos no hacen beneficencia. Vienen para lucrar y para poner en riesgo nuestros recursos”. Minutos después advirtió que Milei a partir de ahora tiene “más responsabilidad aún” porque este modelo económico “ataca a múltiples sectores”.

“Seremos escudo y red de los que sufren. Debemos construir una alternativa para mostrar que hay otro camino. Vale la pena trabajar por el otro. Ni resignación ni tristeza. La patria no se vende. El futuro no es de Milei, es del pueblo”, cerró.