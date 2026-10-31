Axel Kicillof quiere una PASO en el peronismo y está dispuesto a competir contra Cristina Kirchner o Sergio Massa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que está dispuesto a competir en una PASO contra Cristina Fernández de Kirchner o Sergio Massa para definir las candidaturas presidenciales del peronismo. El planteo lo hizo ante un grupo de unos 43 intendentes bonaerenses que participaron de un encuentro de su espacio político.

Según indicó Clarín, el mandatario les pidió a sus dirigentes prepararse para una eventual interna. «Compitamos», fue la postura que transmitió al referirse a las posibles postulaciones de otros referentes del peronismo.

Kicillof planteó una PASO para definir las candidaturas presidenciales del peronismo

Según uno de los participantes del encuentro, Kicillof manifestó que está dispuesto a alcanzar acuerdos, pero sin negociar candidaturas mediante repartos políticos. «Está decidido a acordar, pero no a negociar. O sea, no al ‘toma y daca’», relató uno de los presentes.

El gobernador también cuestionó la posibilidad de que los nombres se resuelvan en una mesa política sin competencia electoral. «Nosotros vamos a defender nuestro proyecto y nuestras ideas. Acá nadie está construyendo un proyecto personal», sostuvo.

La postura fue interpretada como un mensaje hacia Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, dos dirigentes que mantienen expectativas sobre el futuro electoral del peronismo. También aparecen en las conversaciones otros posibles postulantes, como el exgobernador de San Juan Sergio Uñac.

El encuentro se realizó este miércoles en la residencia del gobernador bonaerense, entre las 16 y las 19.30. Participaron dirigentes del espacio Movimiento Derecho al Futuro, que respaldan la construcción política de Kicillof.

El respaldo a la reelección de los intendentes y la disputa por Buenos Aires

Además de la discusión presidencial, los dirigentes abordaron la posibilidad de habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. Los jefes comunales plantearon su respaldo a una modificación de la normativa vigente, que deberá tratarse en el Senado provincial, presidido por Verónica Magario.

Entre los presentes estuvieron Ariel Sujarchuk (Escobar), Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Alberto Descalzo (Ituzaingó).

Por el gabinete provincial participaron el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el responsable del área social, Andrés Larroque. Katopodis fue el único integrante del gabinete que tomó la palabra.

Kicillof también respaldó a Katopodis y Alak para la disputa política bonaerense, en la que se definirá quién sucederá al actual gobernador. La discusión incluye tanto la renovación de los cargos municipales como la candidatura para conducir la Provincia.

La postura de Massa y las diferencias dentro del Frente Renovador

Uno de los puntos de discusión fue el eventual acompañamiento del Frente Renovador al proyecto para habilitar nuevas reelecciones de intendentes. Según trascendió del encuentro, algunos dirigentes sostuvieron que los jefes comunales de ese espacio apoyarían la iniciativa.

Sin embargo, desde el massismo rechazaron esa versión. «No hay ninguna presión berreta desde operaciones de prensa que vaya a cambiar la posición del FR ya que Rubén Eslaiman es el autor del proyecto de Ley que dice no a las reelecciones», señalaron desde la Cámara de Diputados bonaerense.

La diferencia expone una discusión dentro del peronismo, ya que Massa mantiene una postura contraria a las reelecciones indefinidas. El exministro de Economía también continúa activo en la discusión sobre quién encabezará una eventual fórmula presidencial.

Cristina Kirchner mantiene sus aspiraciones y hay dudas sobre su sucesión

Otro de los factores que condicionan la interna es la situación de Cristina Kirchner, quien mantiene vigente la posibilidad de una postulación presidencial, aunque su condena judicial le impide presentarse a elecciones. Esa situación también la excluye del padrón electoral, por lo que no puede votar ni ser candidata.

En ese escenario, dentro de su espacio también se mencionan posibles alternativas para la disputa política. Entre los nombres aparecen Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y Eduardo Wado de Pedro, además de dirigentes vinculados a intendentes bonaerenses.

La continuidad del juicio por la causa Hotesur-Los Sauces durante 2027 también representa un condicionante para las expectativas electorales de Máximo Kirchner.