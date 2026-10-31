Las ideas del Papa León XIV sobre economía, educación y pobreza que marcarán su visita a Argentina

El papa León XIV llegará a la Argentina con una posición definida sobre la pobreza, el desarrollo económico y las desigualdades sociales. En su documento Dilexi te, cuestionó los modelos que consiguen crecimiento económico sin garantizar una distribución equitativa de la riqueza y advirtió que sus consecuencias son la aparición de nuevas formas de pobreza. Esos planteos anticipan algunos de los temas que podrían atravesar sus declaraciones durante la visita al país.

La gira, prevista del 8 al 11 de noviembre, también estará marcada por la intención de recuperar el legado de Francisco y promover el diálogo entre sectores políticos y sociales enfrentados. El Pontífice conoce la relación de su antecesor con Javier Milei y las diferencias ideológicas que mantiene con el Presidente.

El escrito de León XIV con críticas a la desigualdad estructural

Uno de los puntos centrales para interpretar el mensaje de León XIV será Dilexi te, un texto en el que desarrolla su mirada sobre las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Allí sostiene que el crecimiento económico, por sí solo, no alcanza para garantizar el bienestar de una sociedad.

«Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad», escribió.

La reflexión adquiere una dimensión política en el contexto argentino. La advertencia apunta a los modelos económicos que pueden mostrar indicadores de crecimiento sin que sus beneficios alcancen de manera equitativa a toda la población. Para León XIV, esa dinámica produce nuevas formas de pobreza, incluso en sociedades que registran mejoras económicas.

El Pontífice también considera que la pobreza no puede medirse únicamente por la falta de ingresos o de bienes materiales. En Dilexi te incluye a quienes «están marginados», no tienen acceso a derechos o «carecen de herramientas» para expresar su dignidad y desarrollar sus capacidades.

«La pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad», señala en el texto. Además en otro tramo, León XIV cuestiona que los esfuerzos para combatir la pobreza siguen siendo insuficientes. «Se puede decir que el compromiso en favor de los pobres y con el fin de remover las causas sociales y estructurales de la pobreza, aun siendo importante en los últimos decenios, sigue siendo insuficiente«, indica.

Educación, trabajo y derechos sociales: los otros ejes del documento papal

La educación ocupa otro lugar importante en el pensamiento del Papa. En el documento recupera una reflexión de Francisco, quien consideraba la enseñanza una de las expresiones más altas de la caridad cristiana: «No se puede enseñar sin amar».

A partir de esa idea, León XIV sostiene que el conocimiento permite liberar y dignificar a las personas. También recuerda el papel histórico de la Iglesia en la formación de niños y jóvenes, especialmente de aquellos que pertenecen a los sectores más pobres.

El texto también reivindica la participación de los movimientos populares en la defensa de los derechos de los sectores vulnerables.

En ese sentido, recupera la importancia de las comunidades que no permiten que «los más pobres y débiles se queden atrás». También destaca a los líderes populares que tienen capacidad para integrar a distintos sectores, incluidos los jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Estos planteos permiten anticipar una mirada sobre el rol del Estado, que presenta diferencias con algunas de las posiciones del gobierno de Milei. La distancia también aparece en las concepciones sobre la economía y la pobreza, aunque existen coincidencias en cuestiones como el aborto, la eutanasia y la oposición a determinadas políticas de igualdad de género.

La agenda de León XIV en Argentina: misas, encuentros sociales y una visita a Milei

Entre las actividades previstas en la agenda del Papa figuran una visita al Cottolengo Don Orione, celebraciones religiosas en Palermo, Luján y Córdoba, y encuentros con sindicalistas, empresarios y referentes sociales.

También está prevista una Vigilia de Oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles. La actividad se sumará a las celebraciones religiosas y los encuentros con distintos sectores de la sociedad argentina.

En contraste, el componente institucional de la visita será más acotado. León XIV tendrá una recepción oficial en la Casa Rosada y participará de un encuentro protocolar con representantes del establishment argentino en el Palacio Libertad, el antiguo Centro Cultural Kirchner.

León XIV llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre, procedente de Montevideo. Su recorrido por Argentina finalizará el 11, cuando partirá hacia Lima, Perú, para continuar con la última etapa de su gira por América Latina.