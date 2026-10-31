Conmebol confirmó el horario de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol anunció el horario de comienzo de la final de la Copa Sudamericana. Boca y Atlético Mineiro definirán al campeón del certamen continental en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el próximo 21 de noviembre a las 19:30 (hora Argentina).

El duelo decisivo se disputará desde las 17:30 (hora local). En principio, el partido estaba pautado para las 17:00, aunque luego se dijo que se jugaría a las 18:00. Finalmente, el ente sudamericano confirmó el horario este sábado al mediodía a través de sus redes sociales.

La modificación se debe al intenso calor que suele hacer en el territorio colombiano en este horario y en esta parte específica del año, muy cerca del verano, donde suele haber temperaturas cercanas a los 30 grados con una alta humedad.

Con respecto a las entradas, el miércoles comenzó la venta de tickets con una primera etapa para colombianos residentes en el país, que se agotó en tiempo récord. Este viernes, desde las 14.00, se pusieron a disposición nuevos tickets para la categoría 2, es decir, la tribuna oriental del estadio a un valor de 180 dólares.

La última etapa será exclusiva para los hinchas de ambos clubes, aunque todavía no tiene una fecha confirmada. Los fanáticos de Boca y Mineiro tendrán a disposición las entradas de categoría 3, que tendrán un costo de 90 dólares.

Por otro lado, la Conmebol también anunció el horario de inicio de la final de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo. El campeón de América se definirá el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, a partir de las 17:00.