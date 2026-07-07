El Concejo Deliberante de Roca aprobó el Balance 2025: qué muestran las cuentas del municipio

El Concejo Deliberante de Roca aprobó este martes, durante una sesión extraordinaria, el Balance General correspondiente al ejercicio 2025. El expediente fue respaldado por el oficialismo y obtuvo un único voto negativo, el de la concejala Belén Bavastri, del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN).

Durante el debate, los ediles de Roca, Belen Bavastri (JSRN) cuestionó el resultado financiero del ejercicio, la ejecución de partidas presupuestarias y el «nivel de transparencia» en la publicación de la información económica. En respuesta, los concejales oficialistas de Nicolás Paschetta y Pablo Bustelo (Pasión por Roca) sostuvieron que el municipio mantuvo inversiones y servicios sin recurrir al endeudamiento y atribuyeron parte del resultado al contexto económico y al retraso en la acreditación de recursos.

Qué muestran las cuentas del Balance 2025

Según el Balance General 2025, la Municipalidad de General Roca registró ingresos del ejercicio por $53.720,5 millones y erogaciones del ejercicio por $59.132,7 millones, por lo que el año cerró con un resultado financiero de -$5.412,2 millones. El Estado de Tesorería Consolidado también informa disponibilidades por $1.654,6 millones al 31 de diciembre de 2025.

Los ingresos corrientes representaron $49.935 millones, de los cuales $16.265 millones correspondieron a recursos de jurisdicción municipal y $33.669 millones a recursos de otras jurisdicciones. Dentro de este último grupo, la coparticipación municipal aportó $31.994 millones, mientras que también se registran regalías, fondos específicos y otras transferencias. Además, el municipio percibió $2.858,9 millones en ingresos de capital y $926,5 millones en fuentes financieras.

En cuanto a las erogaciones, los gastos corrientes ascendieron a $51.185,6 millones. El mayor componente fue el gasto en personal, con $37.587,9 millones, seguido por servicios ($6.290,6 millones), consumo ($3.622,1 millones) y transferencias al sector público y privado ($3.684,8 millones).

Las erogaciones de capital totalizaron $7.703,3 millones. De ese monto, $4.405,5 millones se destinaron a trabajos públicos, $355,3 millones a obras de infraestructura (Ley 1946), $665,4 millones a obras con financiamiento externo y $2.276,9 millones a bienes de capital.

En materia de infraestructura, el balance destaca la ejecución y finalización de obras de saneamiento, pavimentación, alumbrado público, espacios verdes e infraestructura barrial. Entre ellas se encuentran la red cloacal del barrio Fiske Menuco Sur, la Plaza Las Martinas, 21 cuadras de pavimento en la zona norte, el plan integral de obras del barrio Quinta 25, la Plaza Blanda de la Manzana en plaza San Martín, la ampliación de la red de alumbrado sobre calle Villegas, la extensión del Paseo Calle América y del Paseo Canal Grande, además del Plan de Repavimentación desarrollado en distintos sectores de la ciudad.

El documento también detalla las obras que permanecían en ejecución al cierre de 2025. Entre ellas figuran la red de agua potable del barrio Fiske Menuco, la cubierta del natatorio de la Ciudad Deportiva Zona Norte, el conector vial de calle Güemes, la readecuación del Canalito, la regularización del servicio eléctrico en el barrio Aeroclub y el pavimento de 22 cuadras en el barrio Quintu Panal.

El presupuesto vigente preveía erogaciones de capital por $23.758 millones, por lo que la ejecución alcanzó alrededor del 32% de ese crédito. En el rubro Construcciones/Bienes de Capital, el crédito definitivo fue de $21.190 millones y la ejecución llegó a $5.426 millones.

Las distintas interpretaciones del balance

La concejala de Juntos Somos Río Negro, Belén Bavastri, fundamentó el único voto negativo al sostener que el ejercicio 2025 cerró con «un balance deficitario, muy deficitario» y remarcó que el resultado financiero representa «más del 10% de los ingresos totales».

También cuestionó la ejecución presupuestaria al afirmar que «no ejecutaron ni un 30% de la obra pública que presupuestaron» y denunció que «la falta de transparencia es total y absoluta», al señalar que el Ejecutivo no publica mensualmente la información financiera prevista en la Carta Orgánica.

Por su parte, Nicolás Paschetta rechazó esa interpretación y respondió que «se habla de balance deficitario como si fuera deuda. Son conceptos completamente diferentes». Además, sostuvo que el municipio decidió no tomar el crédito autorizado en el presupuesto y afirmó que «el municipio no tiene deuda».

También aseguró que alrededor de $2.400 millones de coparticipación correspondientes a diciembre ingresaron recién el 2 de enero, por lo que, según indicó, el resultado financiero del ejercicio quedó condicionado por esa situación.

En la misma línea, el concejal Pablo Bustelo defendió la política de inversión del municipio y destacó que «la obra pública aumentó un 500%» respecto del año anterior. Además, sostuvo que «si no hubiéramos hecho esa obra pública y hubiéramos recibido los fondos en tiempo y forma, en vez de tener un déficit tendríamos un superávit», en referencia a los fondos de coparticipación que, según el oficialismo, fueron acreditados fuera del ejercicio contable.