Presupuestos 2026: cómo viene el mapa de recursos municipales en el Alto Valle

Los municipios del Alto Valle debaten sus presupuestos 2026 cuáles serán los recursos con los que planean sostener su funcionamiento, pagar salarios y financiar obras. Las proyecciones muestran un escenario dispar: diferencias profundas en recaudación propia, dependencia de la coparticipación provincial y capacidad para generar ingresos de capital, como ventas de tierras o contribuciones por mejoras.

La dinámica legislativa también avanza a ritmos distintos. Roca y Regina aprobaron sus presupuestos la semanada pasada, mientras que Cipolletti, Allen y Fernández Oro mantienen abierto el debate en sus concejos deliberantes para cerrar la estimación final de recursos y egresos del próximo año.

En todos los casos, las cifras estimadas en los proyectos de presupuestos permiten trazar un mapa claro sobre el 2026 de los municipios del Alto Valle.

Roca y Regina, los primeros municipios con sus cuentas 2026 definidas en el Alto Valle

La semana pasada el Concejo Deliberante de Roca aprobó por mayoría el Presupuesto 2026 por $122.172 millones, marcado por un fuerte peso de la obra pública y una alta dependencia de fondos externos. Los ingresos corrientes ascienden a $88.985 millones, pero sólo una cuarta parte proviene de tributos municipales, mientras que la coparticipación provincial supera los $60.000 millones.

Entre los ingresos de capital ascienden a $7.647 millones y provienen principalmente de la venta de terrenos e inmuebles fiscales, junto con el recupero de obras de infraestructura ejecutadas por el municipio. El municipio también proyecta $25.539 millones en fuentes financieras, que incluyen la autorización para tomar crédito público por hasta $23.505 millones y remanentes de ejercicios anteriores.

Con ese esquema, Roca prevé destinar a la Secretaría de Obras Públicas, que además del gasto en obras incluye personal y funcionamiento, el 42% del gasto total municipal en 2026, es decir $52.060 millones aproximadamente. Entre las obras previstas se destacan nuevos conectores viales, repavimentaciones estratégicas, mejoras en el Canal Grande y el Canalito, y ampliaciones en los polideportivos barriales.

El gasto en personal trepa a $47.295 millones, un 39% del total, y la planta municipal está compuesta por 1.393 agentes.

Por otro lado, Regina también aprobó su presupuesto la semana pasada. Para 2026 proyecta $32.633 millones en ingresos y $34.190 millones en gastos, un déficit inicial que el municipio buscará equilibrar mediante aportes no reintegrables y remanentes de ejercicios anteriores.

La columna vertebral de los recursos sigue siendo la coparticipación y las regalías, que en conjunto aportan más de $20.730 millones. La recaudación municipal, tasas, servicios, multas, entre otros, superan los $17.930 millones, mientras que los ingresos de capital alcanzan $482 millones, mayormente por reembolsos de frentistas y ventas de activos.

El gasto corriente asciende a $27.789 millones, con un peso significativo del capítulo salarial alcanza los $16.524 millones entre planta permanente y temporaria. A esto se suman bienes y servicios esenciales y transferencias a instituciones, programas sociales, cultura, deportes y mantenimiento comunitario.

La inversión de capital en trabajos públicos es uno de los puntos fuertes: $6.400 millones destinados a la ciclovía a Isla 58, el colector cloacal suroeste, la segunda etapa del Paseo del Centenario, el Memorial Malvinas y mejoras en edificios, calles, semaforización, alumbrado y espacios verdes. La planta municipal quedará integrada por 322 cargos en el Ejecutivo, 8 en el Concejo y 1 en el Tribunal de Cuentas.

Proyecto en debate: En Cipolletti el ahorro acumulado en 2025 será clave

Cipolletti llega al 2026 con un respaldo poco común: el ahorro que acumuló en 2025 es fundamental para equilibrar sus cuentas. Para el 2026 el municipio proyecta $60.584 millones en ingresos frente a $80.115 millones en gastos, lo que deja un negativo rojo de $19.531 millones.

Ese desequilibrio, el ejecutivo buscaría cubrirlo con $19.903 millones de aportes extraordinarios que se componen principalmente de un remanente del ejercicio anterior de más de $18.500 millones, más endeudamiento privado y provincial. Con ese esquema, el ejercicio queda equilibrado, aunque sostenido por recursos extraordinarios.

Los ingresos corrientes suman $58.898 millones y muestran una marcada dependencia de la coparticipación que aportaría $35.633 millones. Los ingresos no tributarios -multas, concesiones, servicios, entre otros- suman $7.302 millones, mientras que los ingresos de capital alcanzan $1.685 millones, asociados a ventas de activos y recupero de obras.

Otro dato no menor es que se autoriza al Ejecutivo a suscribir durante el ejercicio 2026 a uno o más contratos de Leasing por hasta un monto de $1.000 millones para la adquisición de maquinaria vial y/o vehículos en pos de modernizar el Parque Vial y Automotor Municipal.

Del lado del gasto, las erogaciones corrientes ascienden a $54.019 millones, impulsadas por un gasto salarial de $30.512 millones, que representa más de la mitad del gasto operativo. El resto se distribuye entre bienes de consumo, servicios, transferencias y el servicio de la deuda, incluyendo amortizaciones e intereses del Plan Castello.

La inversión pública es uno de los pilares del presupuesto: con $29.818 millones, Cipolletti proyecta realizar obras en plazas, edificios públicos, pavimento, repavimentación, bacheo, cordón cuneta, alumbrado, redes de gas y cloacas, además de la rotonda Santa Cruz–San Luis. Con este plan, el municipio ingresa al 2026 con un nivel de obra elevado y un esquema financiero que dependerá del uso de remanentes y del capital obtenido por ventas y recuperos para sostener la ejecución prevista.

Proyectos en debate: Fernández Oro y Allen, los municipios con menor ingreso en el Alto Valle

En Allen el Concejo Deliberante analiza un presupuesto de $29.257 millones en gastos frente a $28.474 millones en ingresos, lo que deja un déficit inicial de aproximadamente $783 millones. Desde Hacienda argumentan que el proyecto continúa políticas de integración social y obra pública “con criterios de austeridad”, en un municipio ya atravesado por la emergencia económica.

El capítulo salarial es el más pesado con $22.321 millones, más del 75% del gasto total, con una planta de 350 cargos en el Ejecutivo, 38 en el Concejo y 13 en el Tribunal de Cuentas. El proyecto también incluye partidas para servicios urbanos, programas territoriales, deportes, cultura y desarrollo social.

La inversión se apoya en aportes de Nación, Provincia, bonos hidrocarburíferos y recursos locales. Entre las obras destacadas figuran la Terminal de Ómnibus ($646 millones), nuevas redes de gas en Vidriera e Islas Malvinas, la continuidad del Masterplan urbano y desarrollos del IMUVI, además de $1.008 millones en asfalto y cordón cuneta.

Uno de los debates más sensibles pasa por la Fiesta Nacional de la Pera: el presupuesto prevé $150 millones en aportes privados, pero la realización del evento aún no está definida. A esto se suma la propuesta del Ejecutivo de un aumento del 200% en tasas municipales, argumentado en un desfase del 150% entre los costos de servicios y la recaudación actual, y más del 300% respecto de la inflación acumulada de los últimos siete años.

Por otro lado, Fernández Oro presentó un proyecto de presupuesto que contempla $10.528 millones en ingresos y gastos, sin déficit inicial. Los ingresos corrientes alcanzan $10.169 millones, donde se destaca el aporte de los tributos locales por $8.250 millones dentro de los cuales la coparticipación provincial aporta $5.268 millones. El ingreso no tributario alcanza los $7.302 millones e incluye las regalías hidrocarburíferas y mineras que aportan $453 millones.

Los ingresos de capital totalizan $359 millones, provenientes de ventas de tierras, recupero de obras y transferencias provinciales. Este flujo, según el municipio, permitirá financiar parte de la inversión sin recurrir a un endeudamiento significativo.

El plan de obras prioriza intervenciones puntuales: un nuevo depósito y osario para el cementerio, obras cloacales y pluviales en zona norte, ampliación de ciclovías, cordón cuneta en calle Mitre, asfalto en tramos específicos y nuevos espacios verdes en Los Sauces, Piedras Blancas y Don Higinio.