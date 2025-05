Bariloche: Gennuso ve “grandes errores” en la gestión municipal de Walter Cortés

Luego de mantenerse varios meses apartado del debate político local, el exintendente Gustavo Gennuso decidió reingresar a esa arena y publicó una abierta crítica al gobierno de su sucesor Walter Cortés, a quien atribuyó “grandes errores”, que a su entender amenazan “la paz social” en la ciudad.

Cortés sí lo ha cuestionado periódicamente por la deuda que dejó en el municipio (al comienzo de su mandato la cifró en 16.000 millones de pesos), por el polémico vínculo con la empresa contratista OPS y por su fallida política de tierras y viviendas, que hace pocos días recibió también una fuerte impugnación del Tribunal de Contralor.

Pero Gennuso no había reaccionado ante esos dardos y evitó cualquier cruce con el actual mandatario -de origen peronista y líder del Partido Unión y Libertad-, al punto de que se transformó en un incógnita cuáles serían sus nuevas aspiraciones en política, su eventual interés en pujar por alguna candidatura en el actual año electoral o por un cargo en el gobierno provincial de su partido, JSRN.

El exintendente decidió romper hoy esa abstinencia y publicó un hilo de posteos en la red X, donde dispara descalifica sin rodeos las acciones de gobierno de Cortés, aunque deja un sinnúmero de detalles sin explicar, entre ellos por qué consideró que le había llegado el momento de irrumpir en escena.

“Dejé pasar un año y medio, me llamé a silencio como lo había prometido para no interferir en la nueva administración aun sabiendo de grandes errores y algo más que están cometiendo” sostuvo con particular redacción, sin nombrar a Cortés.

Señaló luego que en diciembre de 2023 había dejado en Bariloche “una comunidad con paz social, sin alborotos”.

Ante una consulta posterior de este medio, afirmó que “este gobierno busca y exacerba el conflicto” y a su entender no hace más que generar “el caldo de cultivo que precede a las tormentas”, como las que ya vivió Bariloche en años anteriores. Cuestionó a Cortés por su enfrentamiento con el gremio municipal, por “desconocer derechos y atacar en forma permanente a los trabajadores”.

Entre las críticas puntuales, dijo que Cortés y su gobierno “no han generado un lote de todos los que prometieron”, que “desmanteló Cultura y Deportes”, que pretende destruir el Emprotur, que es clave para la promoción turística”, y también lo acusó de haber paralizado la obra pública.

Según Gennuso, el actual intendente dejó sin terminar obras que su gobierno había dejado ejecutadas al 95%, como un puente sobre el Ñireco a la a ltura de las 112 Viviendas, el riego y la parquización del Paseo del Sur y un plan de pavimento que “ya estaba licitado” y que comprendía “mucha cuadras”, pero quedó trunco desde que “interrumpieron el pago a las empresas y pararon las obras”.

Incremento de personal

Según Gennuso, el municipio “está contratando gente de manera indiscriminada y sumó casi 400 personas a la planta municipal, que en 8 años no había incrementado su número prácticamente”. También criticó que haya promovido al asumir una declaración de emergencia para ejecutar compras directas, “por ejemplo la maquinaria usada que ya está arrumbada”.

La publicación de Gennuso en redes también incluyó una acusación críptica, que prefirió no aclarar. “Espero que la gestión municipal y los aliados de la gestión provincial también hagan lo que tienen que hacer porque aun no se ve nada”, apuntó en su último posteo.

La alusión a «aliados provinciales» bien podría estar dirigida al papel que juega el diputado nacional Agustín Domingo, quien oficia como un asesor en las sombras de Cortés y apadrinó -por ejemplo- la designación de una funcionaria clave como la secretaria de Hacienda Carina Ondarçuhu.

Más allá de lo que piense Gennuso, el estrecho vínculo de Domingo con Cortés es motivo de controversia interna dentro de JSRN. Los concejales de ese bloque se desentendieron de esa sociedad y han aclarado más de una vez que no tienen alianza alguna con el Ejecutivo.

Una voz intermitente

Gennuso no había publicado opiniones sobre la marcha del municipio, pero sí se había mantenido activo en redes sociales, además de encabezar un programa de radio los sábados por la mañana, igual que cuando era intendente. En sus posteos comenzó a difundir hace algunos meses lo que llamó “101 tips para gobernar”, con comentarios en los que buscó volcar su experiencia de ocho años de gestión.

Las publicaciones del exintendente recorrieron temas tan variados como la educación, la cartelería calleiera, el ingreso de peras desde China y las políticas de seguridad.

En julio de 2023 también había empleado la red X para defender con énfasis la tasa al turista, creada durante su gobierno, y desactivada para esa fecha por un fallo de la Corte Suprema que la declaró inconstitucional. En otras oportunidades también divulgó por la misma vía algunos comentarios críticos sobre decisiones del gobierno nacional, por ejemplo la que desfinanció las políticas de integración socio urbana para barrios populares.

Pero se había cuidado de no volcar ninguna referencia sobr el desempeño de Cortés, hasta que esta semana decidió romper esa veda.