Bariloche: policías reclamaron al Gobierno rionegrino una urgente recomposición salarial

Un grupo de policías en actividad y retirados se manifestó este jueves por la tarde en el Centro Cívico de Bariloche para demandar al Gobierno provincial una urgente recomposición salarial. Aseguraron que los sueldos que perciben, sobre todo, los empleados de los escalafones más bajos, no alcanzan para vivir dignamente.

Junto a los policías estuvieron familiares. Explicaron a RÍO NEGRO que desde hace tiempo vienen reclamando al Ejecutivo provincial que mejore los salarios que en las categorías más bajas, como la de agente, no superan los 120.000 pesos en Bariloche. Lamentaron que sus demandas no tienen respuestas del Gobierno provincial y, mucho menos, de los jefes policiales.

Los manifestantes entregaron un petitorio en la Unidad Regional Tercera, que funciona en el Centro Cívico. En el texto consignaron todas las demandas. Pidieron “recomposición salarial urgente”, plus de temporada para el personal residente de Bariloche y El Bolsón. Y declarar la emergencia habitacional para el personal policial en Bariloche, como proveer la indumentaria de invierno y mayores recursos humanos y logísticos en esta ciudad.

Algunos de los policías explicaron a este diario que un sargento con 15 años de antigüedad percibe alrededor de 145.000 pesos mensuales. Mencionaron que la mayoría del personal policial no tiene vivienda propia y un alquiler en esta ciudad, El Bolsón o Dina Huapi se lleva más de la mitad del salario. “No se invierte en viviendas para el personal de la Policía, no entramos en ninguno de los planes de viviendas que se construyen”, se quejaron.

Comentaron que la jornada laboral de un policía es de 12 horas diarias, pero para obtener algún ingreso extra deben hacer adicionales que son otras 4 horas de trabajo. Sostuvieron que eso repercute en la calidad de vida.

2.300 pesos por mes para indumentaria

Denunciaron que la Provincia les paga 2.300 pesos mensuales por el ítem indumentaria, pero señalaron que con ese ínfimo aporte no alcanzan a comprar nada del uniforme. Cuestionaron las sumas en negro que figuran en los recibos de sueldo. Y exigieron el pago de la zona desfavorable. Aseguraron que por zona solo perciben el 18 por ciento del 40 que les corresponde por la ley vigente.

Exigieron un salario inicial de 300.000 pesos para el personal administrativo, como referencia para después aplicar hacia el resto del escalafón. Denunciaron que las viudas de policías, que murieron en el desempeño de sus funciones, apenas cobran a lo sumo 40.000 pesos, y la amplia mayoría se quedó sola con los hijos a cargo.

Y para completar el panorama mencionaron el pésimo funcionamiento del Ipross que cada vez cubre menos prestaciones y medicaciones, lo que implica que el afiliado tenga que pagar de su bolsillo.

Tras entregar el petitorio en la Regional, los manifestantes se dispersaron, pero antes de marcharse expresaron su apoyo al reclamo de sus pares retirados que exigen a Nación y a la Provincia el pago del beneficio previsional de Zona Austral. Afirmaron que es un justo reclamo.

Excomisarios que participaron de la manifestación recordaron que el exgobernador Pablo Verani eliminó ese beneficio cuando declaró la emergencia económica en Río Negro y nunca lo restituyeron. Los retirados que lo perciben fue porque presentaron demandas en la justicia y obtuvieron sentencias favorables.