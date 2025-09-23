ESCUCHÁ RN RADIO
Con inteligencia artificial y más cámaras, se puso en marcha el plan «Río Negro Seguro»

La iniciativa, que comenzó a implementarse en Cipolletti, contempla una inversión de 12 millones de dólares. Se sumarán 110 agentes y se pasará de 400 a 1.300 cámaras en todo el territorio.

Redacción

Por Redacción

En Cipolletti se ejecutaron trabajos de refuncionalización del Centro de Monitoreo del 911. (gentileza)

El Gobierno provincial puso en marcha el plan «Río Negro Seguro«, una iniciativa que busca modernizar el sistema de videovigilancia a través de una inversión de 12 millones de dólares en general. El programa contempla triplicar la cantidad de cámaras de seguridad, sumar nuevos agentes y utilizar inteligencia artificial para prevenir delitos y optimizar la respuesta ante emergencias.

La implementación del plan ya comenzó en Cipolletti, con la refuncionalización del Centro de Monitoreo del 911. Según detalló el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, la ciudad pasará de 60 a 160 cámaras, que contarán con lectoras de patentes y analítica de video.

El intendente Rodrigo Buteler vinculó la inversión a la necesidad de reforzar los controles por el crecimiento que vive la ciudad, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta en la vecina Neuquén. «Esta inversión marca un antes y un después, no solo en prevención, sino también en la lucha contra el delito y el narcotráfico», afirmó.

A nivel provincial, el plan incluye la incorporación de 110 agentes capacitados en nuevas tecnologías y el aumento del parque de cámaras de 400 a 1.300, ampliando la cobertura en calles, accesos y rutas estratégicas.

Otro de los ejes es la puesta en marcha del «Anillo Provincial de Seguridad», un sistema que interconectará a las ciudades para coordinar operativos y emergencias en tiempo real, utilizando sistemas de geolocalización en los móviles policiales. Según el subsecretario José Arcajo, esto “significa un salto cualitativo en la capacidad de prevención”.


Temas

Alberto Weretilneck

Cipolletti

Río Negro

Rodrigo Buteler

