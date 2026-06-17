El Concejo de Bariloche definirá este jueves la fecha de elecciones por la reforma de la Carta Orgánica

El presidente del Concejo de Bariloche, Gerardo Del Río, con papeles en mano expuso su postura por las elecciones a favor del 20 de septiembre de este año. Foto: Marcelo Martinez

La fecha de las elecciones para elegir convencionales para la actualización de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche se definirá este jueves en la sesión extraordinaria que convocó hoy el presidente del cuerpo Gerardo Del Río (PUL).

La definición en sesión no resolverá las discusiones porque desde la oposición ya anticiparon reclamos y judicialización del tema, pero además primero se debe garantizar el quórum.

El presidente del Concejo decidió avanzar -como estaba previsto- porque el proyecto que apoya el oficialismo, que presentó la concejal de Cambia Río Negro, Samantha Echenique, para convocar a la elección el 20 de septiembre de 2026, debería estar aprobado esta semana por los plazos legales de 90 días mínimo que establece el Código Electoral Municipal.

El dictamen del asesor letrado del Concejo, Gonzalo Ojeda, mencionó puntualmente este tema de los plazos: “El último día es el 22 de junio pero el último día hábil para la promulgación en el viernes 19 de junio de 2026”, puntualizó al contabilizar los tres meses previos que se requieren para la convocatoria.

Dos proyectos antagónicos llegan a sesión

En la sesión extraordinaria se tratarán los dos proyectos con fechas con seis meses de diferencia, el que promueve el oficialismo para el 20 de septiembre y el de Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) que propone la convocatoria para el 27 de marzo de 2027.

No tuvo eco la propuesta de Laura Totonelli (JSRN) de dejar de lado ambos proyectos por las diferencias que generan en pos de buscar una fecha alternativa y lograr el consenso para sacar la convocatoria como cuerpo con la totalidad de las adhesiones.

Se prevé nuevamente un extenso debate. Los dos proyectos fueron discutidos en la Comisión de Gobierno y Legales del martes y tuvieron dictamen, ninguno con una mayoría explícita. El de Echenique solo salió con su voto positivo y el resto en reserva; y el de Costa Brutten solo con el apoyo de su compañera de bancada Julieta Wallace y Roxana Ferreyra (Nos Une) y el resto en reserva.

El oficialismo, con el dictamen del asesor, también llega a la extraordinaria con la premisa de necesitar una mayoría simple para votar la fecha de la elección a convencionales y en su poroteo descuenta tener ese respaldo entre su bloque PUL, la autora del proyecto, Juan Pablo Ferrari de JSRN y eventualmente Lucas Pérez (Bariloche Suma).

El artículo 217 y dos lecturas

La oposición defiende la teoría que se requiere de una mayoría especial de ocho votos, según su lectura del artículo 217 de la Carta Orgánica Municipal que está bajo el capítulo 1 de la quinta parte, titulado “Reforma por Convención”.

Ese artículo reza: «La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Concejo Municipal con el voto de las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de sus miembros. La Convención solo podrá tratar los artículos cuya revisión se proponga, pero no estará obligada a modificarlos. El Concejo Municipal deberá convocar a la Convención para la revisión total de la Carta Orgánica vigente obligatoriamente cada veinte años, contados a partir de la fecha de sanción de la presente”.

Costa Brutten insiste que esta lectura establece la exigencia de la mayoría especial, y en el oficialismo Del Río defiende que ese punto que separa las oraciones infiere una primera exigencia de los dos tercios para la reforma por enmienda y no define lo siguiente, que sería la reforma obligatoria de los 20 años.

La oposición también entiende que se debe convocar a la elección una vez cumplidos los 20 años de vigencia y ese plazo se cumple en enero de 2027.

El intendente Walter Cortés defendió hoy que se «resuelva» el debate por la fecha cuanto antes y lo comparó como cuando una persona tiene un problema de salud y debe «sacarse de encima ese problema cuanto antes». Reiteró su apoyo al proyecto para que se convoque este año a la elección y dijo que «llevarlo para el año que viene eso es mala intención».