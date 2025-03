A 24 horas de la “sorpresiva” decisión de Senasa de autorizar el ingreso de carne con hueso en la región patagónica se conoció una nueva resolución del organismo que “prorroga por noventa (90) días corridos” la entrada en vigencia de la aquella iniciativa.

No obstante, funcionarios y productores mantienen la guardia alta porque remarcan que fueron sorprendidos por la medida del gobierno Nacional. No solo por los tiempos, sino también en la buena fe porque en recientes reuniones con funcionarios nacionales les aseguraron que no se esperaban cambios en este sentido.

Según se desprende de su redacción la resolución 186 se tomó debido a que “las provincias que integran la Región Patagónica han realizado consultas y pedidos relacionados con la temática de la mentada Resolución (180)” y se decidió “conformar una mesa de diálogo y de trabajo integrada por representantes de dichas jurisdicciones”.

Serán convocados los gobernadores de las provincias de la región, incluida Buenos Aires por la pertenencia delPartido de Patagones y “entidades representativas del sector agropecuario”.

Funcionará en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, aunque la convocatoria deja poco margen para la negociación porque establece que se trabajará “conjuntamente los alcances y la coordinación de acciones tendientes a la implementación de las medidas establecidas” en la resolución 180.

Para analizar el impacto de la medida y en la búsqueda de una estrategia común para cuando sean convocados por Nación ayer se realizó en Viedma una reunión entre funcionarios provinciales y productores.

Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy; el secretario de Ganadería, Norberto Tabaré Bassi; la presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Nora Lavayén; y el representante de Confederaciones Rurales Argentinas en la provincia, Daniel Lavayén.

Asistieron también los presidentes de las Sociedades Rurales de Viedma, Rodrigo Núnez; de General Conesa, Roberto Gutiérrez; de San Antonio Oeste, Martín Echave; de Río Colorado, Pablo Castillo; y de Guardia Mitre, Juan Leyro Díaz.

Al término del encuentro Nora Lavayén contó que “le hicimos saber al ministro cual es nuestra posición” y “cuales son las estratégicas que pensamos que debemos tomar para seguir adelante y enfrentar esta situación”.

La dirigente señaló que “lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestra opinión al bloque patagónico donde están representados todos los productores”.

Recordó que “hace más de un año o dos que estamos trabajando como bloque y las acciones y decisiones que tomamos las consensuamos con el bloque” y explicó que “la nueva resolución convoca a una mesa de diálogo y ahora tenemos que consensuar si estamos dispuestos y acordamos sentarnos en esa mesa”.

Lavayén planteó que la medida que se tomó, ahora suspendida, “es muy grave” e “inconsulta, y agregó que “nosotros como bloque patagónico hace tiempo que veníamos trabajando con la Secretaría de Agricultura y siempre nos negaron que esta medida se estaba evaluando”.

En ese sentido contó que “en enero, en los cien años de la Sociedad Rural de Esquel hubo una reunión con todos los representantes del sector”, también estuvieron dirigentes de la Sociedad Rural Argentina y de Confederaciones Rurales Argentinas, “se planteó el tema y las autoridades que estaban presentes nos negaron que se estuviera evaluando en la mesa de la Secretaria ni en la mesa de Senasa esta posibilidad”.

Añadió que “ahora nos encontramos con una situación totalmente opuesta. No es la primera vez que nos niegan que esta situación la estaban evaluando”.

Remarcó que “como productores patagónicos sentimos que nos faltaron a la verdad, en enero nos dijeron una cosa, las reglas no fueron claras y nos mintieron”.

Sobre los pasos a seguir tras la convocatoria nacional Lavayén adelantó que “como bloque evaluaremos qué decisiones vamos a tomar”.