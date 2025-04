Barrera sanitaria: Río Negro quiere un plan nacional y empezar con una zona buffer

La propuesta de las provincias de Río Negro y Neuquén para que se unifique el estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación en todo el país, requiere de un plan estratégico nacional y un inicio paulatino con una zona buffer, según puntualizó el ministro rionegrino de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

El encuentro de ayer entre autoridades de Nación, Senasa y las entidades rurales nacionales fue el puntapié inicial tras la apertura de un proceso de “revisión” de la resolución 180/25 que sorprendió un mes atrás en el que se disponía el libre ingreso de carne con hueso del norte del río Colorado, donde está ubicada la barrera sanitaria, hacia la Patagonia.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Banacloy destacó dos aspectos importantes del primer encuentro y es la representación de todas las entidades rurales del país (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Federación Agraria) “porque representan intereses de un lado y otro del río Colorado, tienen a los damnificados y a los que buscan ingresar la carne con hueso a la Patagonia”; y también valoró la apertura del gobierno nacional a la revisión de la medida.

Banacloy explicó que la propuesta de unificar el estatus se sustenta en que “no hay circulación del virus de la aftosa en Argentina y países como Brasil, Chile y Bolivia, que está en ese camino, unificaron sus estatus”.

El funcionario indicó que en Argentina no hay brotes de aftosa desde hace más de 5 años y es posible avanzar hacia el camino de que los productores al norte del río Colorado dejen de vacunar para tener el mismo estatus.

“Hay que tener un plan estratégico firmado por esta mesa, con un plan que vaya de menor a mayor, contemplando una zona buffer en el centro del país con Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y luego ampliarlo a las provincias del norte”, opinó.

El ministro remarcó que “desde hace diez años no hay una propuesta nueva en cuanto a la barrera, no queremos tener una frontera en el río Colorado”, dijo en alusión a ese límite para la vacunación contra la fiebre aftosa o no y el ingreso de carne con hueso. Y acotó que en el país “hay una falta de planificación de los últimos diez años, pasaron varios gobiernos y no se hizo nada y con esta estrategia que proponemos se supera la posibilidad de tener a la Patagonia con este estatus solamente”.

Banacloy dijo que desde Río Negro se vislumbra la posibilidad de que provincias del centro sean zona buffer por un período temporario, a modo de prueba de no vacunación y control, para luego levantar completamente la vacunación del ganado.

El funcionario rionegrino, que llevó la propuesta a la mesa de diálogo abierta por Nación, dijo que hubo un compromiso de que Senasa “trabajará en la revisión de la resolución y evaluará la devolución de los mercados externos” a los que se llega con productos patagónicos como el cordero por su estatus sanitario exigente.

El gobierno nacional dispuso una pausa de 90 días en la resolución que permitía el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado. Ahora restan dos meses en los que las provincias del sur tienen expectativas que se aborde la propuesta, con el compromiso de una nueva reunión en dos semanas.