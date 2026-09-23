Militarización en Olivos: quién es Fernando Tereso, el coronel que Javier Milei designó para ordenar la Quinta

El gobierno de Javier Milei decidió aplicar un torniquete de seguridad extremo en el corazón del poder presidencial. Tras el escándalo que terminó con el despido masivo de todo el personal civil de la residencia oficial, el mandatario le encomendó una misión de alto voltaje a un hombre de su confianza: el coronel Fernando Alberto Tereso, actual segundo jefe de la Casa Militar, será el encargado de ordenar la Quinta de Olivos.

La militarización del predio no es casual. Responde a un zafarrancho interno desatado por una trama de supuesta corrupción que salpica a Belén Agudiez, ex mano derecha de Karina Milei, y a su entorno familiar.

Según las sospechas que detonaron la purga, la residencia era escenario de compras millonarias irregulares, licitaciones direccionadas e, incluso, la utilización de la histórica cocina presidencial para sostener un servicio de catering privado.

Quién es Fernando Tereso y su vínculo con la Patagonia

Designado en abril de 2024 mediante el Decreto 291/2024 como segundo al mando de la Casa Militar —un cargo con rango de subsecretario—, Tereso es un coronel de Caballería del Ejército Argentino con un legajo forjado en distintos puntos del país, incluyendo un paso estratégico por la Patagonia.

Antes de desembarcar en los pasillos de la Casa Rosada para supervisar la custodia presidencial, Tereso forjó su carrera militar en diversas funciones:

Formó oficiales y suboficiales en la Escuela de Caballería.

Fue segundo jefe del mítico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín (unidad histórica a cargo de la custodia y el ceremonial del Presidente).

Se desempeñó como jefe de prensa del Ejército Argentino.

Fue jefe del Regimiento de Caballería 3 de Esquel (Chubut).

Su paso por la provincia del Chubut dejó una marca polémica en su historial. En diciembre de 2016, Tereso llegó como jefe del Regimiento de Esquel, un destino que ya conocía desde su etapa como cadete. «Estoy recién llegado a esta hermosa localidad y las expectativas son muchas», declaró en aquel entonces.

Sin embargo, a fines de 2018 abandonó el cargo en medio de un escándalo judicial. Tereso fue imputado por la Justicia Federal por no denunciar delitos de los que tuvo conocimiento dentro de su propia unidad militar.

La Fiscalía Federal de Esquel le reprochó haber ocultado y no informado a la cúpula (el Comando de la IX Brigada Mecanizada de Comodoro Rivadavia) sobre los reiterados episodios de amenazas y acoso contra soldados voluntarias. El principal acusado de esos vejámenes era su segundo al mando, Matías Castro Ramos.

«Está todo en la Justicia, el Regimiento ha estado a disposición de lo que se ha pedido», fue la escueta defensa pública de Tereso en mayo de 2018. Finalmente, la Justicia condenó en 2023 a Castro Ramos a seis años de prisión efectiva. Aunque el nombre de Tereso fue apartado del juicio oral, el episodio quedó en su foja de servicios.

A pesar de la imputación inicial en el sur del país, tres años después, en 2021, su nombre volvió a la lista de ascensos del Ejército (aprobada por el Decreto 816/2021). Hoy, lejos de la estepa chubutense, el coronel tiene en sus manos el control absoluto de la residencia donde descansa el Presidente de la Nación.

Reestructuración en Olivos: el Gobierno oficializó la salida de una funcionaria clave de Karina Milei

El Gobierno nacional oficializó la renuncia de María Belén Agudiez a la subsecretaría de Planificación General, área técnica que depende de la secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. La decisión administrativa fue formalizada a través del Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La norma establece que la dimisión rige a partir del 20 de septiembre de 2026. Como es habitual en este tipo de disposiciones, el texto no detalla los motivos del alejamiento y se limita a agradecer a la funcionaria saliente por «los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo».

Agudiez formaba parte del círculo de estrecha colaboración de Karina Milei. Desde su área, tenía asignada la coordinación operativa de dependencias directas del Poder Ejecutivo, entre las que se encontraba la supervisión de la Quinta Presidencial de Olivos.

La salida de Agudiez se conoció luego de las modificaciones organizativas resueltas en la residencia oficial. Mediante una disposición adoptada la semana anterior, el Ejecutivo resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y trasladar a la Casa Militar la responsabilidad absoluta sobre la custodia del predio y de las residencias transitorias destinadas al jefe de Estado y su familia.

Esa reconfiguración impactó sobre el esquema del personal civil que cumplía funciones en el predio de Olivos. Fuentes oficiales confirmaron en su momento 12 despidos, además de una serie de reasignaciones de tareas.