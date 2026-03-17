Basural de Bariloche: con fuertes cruces, comenzó el análisis del pliego para el relleno sanitario

En comisión de Gobierno y Legales, los concejales de Bariloche iniciaron el análisis del pliego de licitación por el basural. Foto: Chino Leiva

El pliego de licitación para la remediación del basural a cielo abierto actual y la transformación a un esquema de relleno sanitario en Bariloche comenzó su análisis en el Concejo Deliberante con fuertes cruces y cuestionamientos de la oposición, con posturas disímiles entre la idea de que es el “primer paso” y el rechazo porque “es más de lo mismo”.

El análisis inicial del pliego enviado por el intendente Walter Cortés a fines de diciembre tuvo un traspié con un dictamen de la comisión de Gobierno y Legales solo con el voto de los oficialistas a favor, tres en reserva (JSRN, Nos Une y Bariloche Suma) y uno en rechazo (Primero Río Negro). El bloque Incluyendo tuvo la voz del concejal Leandro Costa Brutten pero no el voto que está en manos de Julieta Wallace, ausente por ser testigo del juicio Techo Digno contra la exintendenta María Eugenia Martini.

La tensión en el debate del proyecto estuvo dada desde un comienzo cuando la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une) consultó por la contratación e idoneidad del asesor que presentó el Ejecutivo, Oscar Chan, debido a que solo existía una resolución de contrato en el sistema como operario del basural, en lugar de asesor técnico para la elaboración del pliego. Ese tema fue un error de redacción, según admitió Martín Domínguez, asesor del intendente.

El plan propone un plazo estimado en 10 años para remediar y lugar actual y crear nuevas celdas con membranas para pasar a hacer un tratamiento de los residuos como relleno sanitario, todo en el mismo predio lindero a la Ruta 40, mientras se continúa de manera paralela en la búsqueda de un sitio de disposición final definitivo que tiene un compromiso de ser regional, aunque sin avances concretos por parte de la Provincia.

El asesor del intendente Martín Domínguez (der) y el asesor técnico del pliego del basural Oscar Chan, defendieron el proyecto en el Concejo de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El Ejecutivo defendió el proyecto como «un primer paso»

Domínguez habló de una “idea superadora para una solución” a la problemática que lleva varios años y enfatizó que es “un primer paso para salir de ahí”. Calificó el estado actual como un “desastre ecológico” y dijo que “hasta acá ésta es la mejor idea y proyecto, y el único posible con los recursos municipales”.

El asesor técnico Chan, presente por primera vez en el Concejo, dijo que la propuesta es “neutralizar la problemática” actual del basural a cielo abierto y cambiar de paradigma hacia un relleno sanitario con membranas impermeabilizantes y tapado diario. También valoró que el pliego pretende que una única empresa realice el diseño, la construcción y la operación del lugar.

El Concejo de Bariloche empezó a analizar el pliego de licitación para remedir el basural y cambiar a relleno sanitario. Foto: Chino Leiva

El presidente del Concejo, Gerardo Del Río (PUL) se sumó a la defensa de la iniciativa: “Aunque a muchos no les guste es esto o que el problema se siga agudizando”, señaló ante las críticas de sus pares y remarcó que el plan presentado “ayudaría a descomprimir” la situación para avanzar en la opción regional.

“Buscamos empezar a ordenar la situación caótica que tenemos en el vertedero”, enfatizó el edil oficialista.

Objeciones a la falta de cambio en la propuesta

Los reparos de la oposición fueron por varios motivos, para Ferreyra se trata de un proyecto que ofrece crear dos nuevas celdas “para seguir enterrando la basura por 10 años más”. Detrás de los concejales había vecinos con carteles que cuestionaban esta situación y pedían el cierre definitivo y traslado del basural del lugar actual donde se encuentra rodeado de barrios.

Laura Totonelli (JSRN) recordó que en campaña en 2023 el intendente Cortés prometió una solución inmediata de la problemática y dijo que a “888 días de gestión nunca fue una intención” el tema. Luego planteó objeciones técnicas que surgieron del dictamen de asesoría letrada.

También Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) opinó que no hay un cambio real en la propuesta respecto de otra de la gestión de Gustavo Gennuso que el Concejo anterior rechazó: “Es más de lo mismo”, lanzó.

Reclamos con carteles para pedir el cierre y traslado del basural de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Dijo que el venteo exigido a la futura empresa es mínimo, que no cambia la cantidad de maquinaria para trabajar en el predio respecto de lo que existe actualmente y que no se habla de separación en origen ni recupero para disminuir la cantidad de residuos que llegan.

Reparos por la “falta de licencia social”

Leandro Costa Brutten (Incluyendo) fue firme en sus reparos y anticipó el rechazo. “Este proyecto está trunco antes de nacer”, comenzó su intervención Costa Brutten, en la que puso el foco en la “falta de licencia social” del proyecto porque la comunidad “reclama que el basural sea trasladado del lugar”.

Mencionó informes técnicos que señalan que el predio ya cumplió su vida útil; otros estudios certificados por el hospital Ramón Carrillo que acusan problemas de salud de los más diversos en las familias que viven en los barrios de alrededor del predio; y recordó una ley provincial y ordenanza municipal que exigen el cierre del basural a cielo abierto.

“El basural no puede seguir en ese lugar, vamos a enfrentarlo porque en este proyecto no se habla de trasladarlo”, señaló el concejal que calificó la iniciativa como un “retroceso” del cual no será “cómplice”.

Rápidamente el asesor municipal Domínguez refutó los dichos de Costa Brutten y acusó de que “va a ser cómplice de dejar al vertedero en las peores condiciones que se puede estar” y desafió a que quien tenga una propuesta superadora la presente. Dijo que la idea es que “en algún momento va a parecer un lugar” para el traslado pero hoy no se puede garantizar y enfatizó que “la intención de este Gobierno es cerrar el vertedero”.