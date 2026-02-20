El pliego para cerrar el basural de Bariloche deberá esperar a marzo, sin tratamiento exprés

El pliego de licitación para la remediación y cierre del manto del basural de Bariloche y la construcción de un relleno sanitario no tendrá tratamiento exprés en sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante como pretendía el intendente Walter Cortés y se analizará por la vía ordinaria, en comisiones a partir de marzo.

El proyecto fija las bases y condiciones de la licitación por una operatoria por 10 años, con un costo de 44.000 millones de pesos, para establecer un “cambio de paradigma” que ponga fin al basural a cielo abierto y se disponga un tratamiento de residuos con un relleno sanitario. Fue presentado el 29 de diciembre pasado y no tuvo ningún avance.

Cortés pretendía que el Concejo Deliberante lo trate en sesión extraordinaria en febrero, pero hasta el momento el presidente del cuerpo Gerardo Del Río, que integra las filas del partido del intendente, solo convocó a dos sesiones extraordinarias por otros temas: una para que preste juramento el concejal Lucas Pérez (Bariloche Suma) y otra para dar curso al veto del jefe comunal que puso un freno a la comisión investigadora del cerro Catedral.

En la agenda del oficialismo no hay otra previsión antes de la primera semana de marzo que es cuando se proyecta el inicio de sesiones ordinarias del Deliberante, según confirmaron varias fuentes del Ejecutivo y del Concejo. Incluso el proyecto de Cortés, a pesar de estar presentado desde que el cuerpo se encontraba en receso, no tomó estado parlamentario.

Concejales opositores señalaron a este diario que el tema ni siquiera estuvo en conversaciones informales con sus pares oficialistas, por lo que dan por descontado que la próxima semana se agilice ese tratamiento. En el Ejecutivo reprochan que los ediles no agilizan el tema que es de suma importancia para la ciudad, aunque tampoco tendrían garantías de conseguir hoy los ocho votos de la mayoría especial que se necesita.

“Son los pliegos de un llamado a licitación y el intendente pareciera, por sus declaraciones, que soluciona el problema y no es lo que está planteado en el proyecto. Hay muchas consultas por hacer”, señaló la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une), quien alentó que lo más propicio es darle el curso ordinario, ponerlo a consideración en comisiones y luego llevarlo a sesión.

Ferreyra dijo que el proyecto “es muy amplio”; con un presupuesto “millonario” y como primer señalamiento apuntó a que se desconoce “qué va a poner Dina Huapi y el parque nacional Nahuel Huapi”, que están comprendidos en el proyecto del Ejecutivo.

Con anterioridad expresó sus reparos al tratamiento en extraordinarias la concejal Julieta Wallace (Incluyendo) y Natalia Almonacid (JSRN), quien renunció a partir del 1 de febrero. También la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable cuestionó el proyecto del Ejecutivo y presentó un recurso administrativo para que se cumpla con el cierre definitivo del basural que establecen normas vigentes, porque entiende que la propuesta oficial actual no responde de manera urgente a esa solución.

Desde el Ejecutivo, el asesor Martín Domínguez, dijo semanas atrás que la remediación y cierre del manto actual se iba a concretar en un plazo de dos o tres años, y en paralelo se transformará el tratamiento de los residuos con un relleno sanitario.