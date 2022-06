Beatriz Gentile es la nueva rectora de la Universidad Nacional del Comahue

La exdecana de la facultad de Humanidades se convirtió hace pocos minutos en la nueva rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Durante cuatro años estará al frente de la casa de altos estudios con su compañero de fórmula, Paul Osovnikar, director de la Escuela Superior de Ciencias Marinas de San Antonio Oeste, a cargo del virrectorado.

La lista «Convergencia Universitaria» obtuvo el 51,83% de los votos ponderados de la totalidad de las mesas cargadas, en tanto la lista «Pensar la UNCo» que llevaba al exdecano de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Andrés Ponce de León, consiguió el 48,17%.

Gentile obtuvo la mayor cantidad de votos en los claustros docentes con 821 sufragios y estudiantes con 3.363- Así se convirtió en la tercera mujer en ocupar el sillón principal de la Universidad Nacional del Comahue. La primera fue la emepenista Ana Pechén y la segunda fue Teresa Vega, que previamente había sido rectora normalizadora cuando ocurrió al toma histórica del rectorado por parte de los estudiantes que reclamaban cambios en el estatuto de la casa de altos estudios, en 2006.

«En primer lugar fue una elección importantísima, es un honor por supuesto, conducir la universidad en este contexto con Paul Osovnikar. Fue una campaña muy intensa pero nosotros teníamos claro que había que caminarla, que había que proponer, que había que salir del discurso del pasado y que podíamos hacerlo y el resultado de la universidad fue ese. Ahora todo y todas vamos a trabajar por la UNCo, ya mañana vamos a estar trabajando, recorriendo nuestros pasillos y convocando a todos y todas que formamos parte de esta universidad», dijo la exdecana de Humanidades minutos de conocerse los datos provisorios.

La segunda vuelta fue ajustada. Ambos candidatos se llevaban una diferencia de 3 o 4 puntos hasta que se cargó más del 80% de los datos y las urnas le dieron el triunfo a la historiadora. «Fue una elección muy ajustada. Me parece que fue un esfuerzo muy importante de parte de Convergencia Universitaria porque evidentemente había otras dos tendencias que aunaron una estrategia de acuerdos que no funcionó, que no fue lo que votó la gente. Ahora, tal vez esto nos enseñe a todos y todas que hay que trabajar en forma conjunta, trabajar cara a cara con la gente. Ese es el camino de acá para adelante», agregó.

Las nuevas autoridades serán proclamadas el 29 de junio y el 1 de julio asumirán sus funciones.

La segunda vuelta también tuvo de protagonistas a las facultades de Medicina y la de Ciencias de la Salud y Ambiente. En la primera Silvia Ávila se consagró decana con el 51,69% de los votos en la de Ciencias de la Salud el decanato quedó en manos de Anahí Álvarez que obtuvo el 54,71%-