Becas Gregorio Álvarez: solo el 33% de los estudiantes de secundaria cumplieron los requisitos para cobrar

De los 19.000 estudiantes del programa de becas Gregorio Álvarez que implementó la provincia de Neuquén, más de 13.000 son los que completaron la reinscripción para este 2026. Pero de ese total, solo el 33% de estudiantes del nivel medio cumplieron los requisitos necesarios para cobrar la última cuota.

En febrero, si cumple con los exámenes aprobados, este grupo podrá prorrogar el beneficio y se exigirá que los becarios asistan a los talleres virtuales que implementó Educación. Y desde el 9 al 20 de febrero se abrirá para los que, por primera vez, quieran sumarse al programa.

Transcurrido el 2025, y con el plazo de reinscripción finalizado, el equipo técnico que trabaja en el programa de becas Gregorio Álvarez está ahora de lleno abocado al análisis de la documentación que elevaron alumnos y alumnas para renovar el beneficio. A la vez esta instancia les permitió tener una lectura más amplia y tomar decisiones sobre los resultados para ajustar o modificar acciones.

En total, la provincia tuvo 19.000 becarios durante 2025 y para avanzar con el proceso de reinscripción para este ciclo lectivo, se inició el proceso entre fines de diciembre y hasta el 9 de este mes. «Fue un pedido del gobernador Rolando Figueroa para que paguemos antes, por lo que había que hacer las renovaciones», explicó a Río Negro Amalín Temi, directora provincial de Políticas Socioeducativas y Equidad, encargada de gestionar becas estudiantiles Gregorio Álvarez.

Esta medida las permitió conocer el comportamiento que hubo entre los beneficiarios. A esta altura fueron 13.411 -de las 19.000- solicitudes de renovación de la ayuda que están finalizadas por las y los estudiantes o sus familias.

Las becas Gregorio Álvarez suman más de 19.000 beneficiarios. (Foto: Gentileza Neuquén Informa)

El dato que destaca y que, hasta ahora, no había surgido es sobre el nivel de estudio. La diferencia en esta instancia de formación con 6.000 becarios de media se convirtió en el segmento que menos cumplimiento tuvo en relación con otros, según describió la funcionaria.

La tercera cuota de las becas de nivel medio fueron pagadas a aquellos alumnos que validaron el rendimiento académico y sin materias previas. Los que no lo hicieron todavía tendrán la instancia de febrero porque el nivel así lo estipula: el ciclo es de febrero a febrero.

«Fue el 33% de becarios los que estaban en condiciones de cobrar la cuota», detalló Temi. Es decir que se les abonó la tercera cuota a 1.980 estudiantes. «Esto nos sirve porque es la primera vez que tenemos un número. Ese dato nos permitió tomar decisiones», agregó.

En este escenario es que junto a la ministra de Educación, Soledad Martínez, se diseñó una estrategia que es ofrecer cinco talleres de verano que serán obligatorios. Serán virtuales y entre otras propuestas figuran las técnicas de estudio «Será requisito que asistan como mínimo a una, por supuesto que si los quieren hacer todos está bien, también», aclaró la funcionaria.

Además, deberán presentarse a rendir las materias pendientes en febrero -no pueden posponerlo-. De su aprobación y la asistencia a los talleres dependerá del pago de la 3° cuota que está pendiente y también de la posibilidad de renovación del beneficio. «Después de las mesas de febrero sabremos qué ocurrirá», apuntó.

Temi refirió que el 2024 no estuvo previsto este tipo de acompañamiento y «no estuvimos tan cerca de estudiantes». Al inscribir en dos oportunidades -enero y agosto- demandó mucho tiempo el análisis de las solicitudes.

En cambio, en 2025 el equipo pedagógico fue a las escuelas, se informó a las familias, se dispusieron los horarios de consulta, se implementaron clases de tutorías para que rindieran las materias y evitaran desaprobarlas. Sin embargo,no todos los estudiantes utilizaron estos dispositivos. Por esta razón, ahora será obligatorio cursar al menos uno de los cinco talleres.

Becas Gregorio Álvarez, una herramienta de inclusión educativa en Neuquén.

El nivel superior es el más cumplidor

La contracara de lo que ocurre en el nivel medio lo da la instancia superior. En este sentido, la funcionaria confirmó que hubo 1.913 becarios que hicieron el pedido de renovación. El año pasado fueron 2.068, pero de esa cifra hay 100 estudiantes que egresaron. «Otros abandonaron o dejaban de cumplir los requisitos. Por ejemplo, dejaban de asistir a las tutorías que es obligatorio», mencionó. Sin embargo, la cifra es muy alentadora porque marca el compromiso en la formación.

Ahora también se deberá analizar qué cantidad de alumnos y alumnas del nivel secundario pedirán para el nivel terciario o universitario. Ese dato se conocerá en esta etapa. Temi recordó que, a esta franja del estudiantado, se les entregó una notebook a lo largo del año. Para que los estudiantes pudieran acceder debían presentar la constancia de regularidad firmada y sellada. Se les volvió a recordar cuáles son los requisitos que deben cumplir para mantener el beneficio.

«Somos muy estrictos: en terciario tienen que acreditar con final y promoción seis materias de las que cursaron y en universidades cinco materias. Los números de superior los tendremos en marzo. Ahí sabremos cuántos cumplieron», relató Temi.

En la base del programa está el ciclo primario, con 9.000 beneficiarios. En principio, el requisito acordado es la asistencia del 80% para mantener la ayuda. Sin embargo, este año se exigirá el calendario de vacunación al día. Podrán presentar la libreta de salud o los certificados que avalen la vacunación.

Será la manera de tener el esquema completo con la intención de fortalecer la vacunación y evitar la presencia de enfermedades que ya estaban erradicadas -como el sarampión- y que se propague en las aulas. Como es un nuevo requisito, no se lo pedirá de forma inmediata, pero si se dará a conocer para que las familias sepan que tienen que hacerlo.

Finalizar la carga de datos

Cuando el 9 de este mes que terminó el plazo de reinscripción, el equipo técnico advirtió que se registraron muchis trámites que quedaron en la instancia de «carga de información». Esto puede ocurrir porque se inició la renovación y la dejaron en espera; falta alguna categoría que no la cargaron. Entonces esa solicitud nunca llegó. «Es un trámite que no se cerró y no se transforma en solicitud de renovación», explicó la funcionaria.

Si bien se tuvo en cuenta que la convocatoria para renovación se hizo en una época con asuetos por las fiestas de fin de año o que algunas familias planearon vacaciones, la funcionaria pidió que estén atentos a los correos electrónicos que ofrecieron como contacto. Allí llega toda la información.

Para el trámite de renovación hubo dispositivos para hacer la carga en el territorio, como por ejemplo, en la escuela N° 154 del parque industrial de Neuquén, donde el equipo acudió a pedido de las familias. La falta de dispositivos, de internet, o de desconocimiento de cómo llenar los formularios atentan contra la inscripción.

Lo mismo ocurrió con las comunidades mapuche, donde los loncos nos pidieron la visita. En algunos casos, fueron ellos mismos los que aprendieron a hacer la carga y llenaron las renovaciones. «En otras, nos llaman y no logramos ir todavía. A los que no llegamos les abriremos un período extraordinario, nos instalaremos dos o tres días y podremos inscribir», concluyó Temi.

Para niveles inicial y primario el pago es en una sola vez. (Foto: gentileza)

En febrero será el turno de los aspirantes por primera vez

En cuanto a aquellos casos que nunca se anotaron al programa Gregorio Álvarez se abrirá una instancia de inscripción desde el 9 al 20 de febrero, explicó la funcionaria. Desde el 23 al 27 se dispondrán los días para retomar las renovaciones de los casos que por no haberse enterado, porque se encontraban en la veranada, por ejemplo, o que estaban en 7° grado y volvieron a anotarse en primaria cuando tiene que ser la primera vez de secundaria.

«Registraremos todos los casos con distintos errores para solucionarlos», concluyó. Insistió en la necesidad que se completen todos los datos y que las familias corroboren que el sistema les indica como finalizado el trámite. De no ser así, se demora el pago porque se debe tener una serie de envío de correos hasta que finalmente se completa toda la documentación.

En 2025, becarios terciarios percibieron $320.000 mensuales y los universitarios $380.000 también por mes. En el nivel inicial es de $240.000 y el primario $280.000, en ambos casos es pago único. Los de secundario se reparten en tres cuotas: la primera al ingresar al programa, la segunda en agosto y la tercer a fin de año o en febrero, con $210.000.

El fondo que se crea para el sostenimiento del programa proviene del estado provincial y las empresas privadas. Este 2026 ya confirmó su aporte Phoenix, que junto a Pampa Energía y Tecptrol resolvieron continuar con el plan.