Benegas Lynch: “Hay que cambiar el paradigma y sacarle el peso del Estado a la gente”

Alberto “Bertie” Benegas Lynch (H) es diputado nacional por La Libertad Avanza en Buenos Aires. Doctor en Economía, es uno de los referentes intelectuales del partido. Su padre, de igual nombre, es uno de los máximo divulgadores de las ideas liberales en la Argentina y mentor del presidente Javier Milei. Estuvo en Río Negro como parte de una capacitación y encuentro partidario de LLA para respaldar el armado territorial -y la eventual candidatura al Senado- de su par Lorena Villaverde.

En la entrevista con DIARIO RÍO NEGRO defendió la estrategia económica del Gobierno de Javier Milei: aunque admite distorsiones que perjudican a la competitividad, asegura que son parte de una «transición» hacia un modelo más desregulado y liberal y se solucionarán con «reformas de fondo» que se podrán hacer con un Congreso más favorable desde octubre. Destacó la condena a Cristina Fernández de Kirchner como un ejemplo de independencia del Poder Judicial en la actual gestión y puso a la causa Vialidad como ejemplo de la corrupción en la obra pública, que a su juicio se podría remediar con un sistema de concesiones privadas.

P: La noticia de esta semana fue prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, por la causa Vialidad ¿Ustedes preferían enfrentarla políticamente? ¿Los tomó de sorpresa?

R: No, la verdad son variables no controlables por nosotros, es un tema judicial. Para nosotros la agenda pasa por otro lado, pero si me preguntás mi opinión, me parece un buen anticuerpo para el país como mensaje de marcos institucionales. La corrupción es algo tan evidente y lacerante para el país, que el hecho que Cristina responda por Vialidad y otras causas ante una justicia que actúa de manera independiente, es positivo.

Benegas Lynch argumenta junto a la diputada Lorena Villaverde sobre la situación de LLA.

P: Al presidente Milei le fue muy bien en Río Negro y Neuquén, pero no así a sus candidatos locales. Vos estás en la zona para fortalecer este armado territorial. ¿Es un déficit de La Libertad Avanza?

R: Yo lo veo más amplio, lo que se llama la batalla cultural o el debate de ideas. Un proceso donde primero la gente tiene que entender las ideas para votarlas después. De hecho las ha votado, ha sido meteórica la velocidad, porque una batalla cultural lleva décadas. En la Argentina cambiar el chip del estatismo al libre mercado nos llevó un siglo. Y Javier ha hecho este esfuerzo en la última milla que ha sido meteórico. Lo mismo pasa con el armado político. Lleva su tiempo y la verdad si vos ves desapasionadamente el estado de situación y el esfuerzo que ha hecho Lorena (Villaverde) acá y otros armadores en distintas provincias es infernal. Todo ese esfuerzo termina decantando, aunque hay todavía provincias que siguen siendo verdaderos feudos, con gobernadores e intendentes que mantienen el populismo del “Estado presente” y demás.

P : Ahora, el Gobierno tiene un doble juego ahi¿no? Por un lado necesita afianzar a #LLA en las provincias, pero por otro lado necesita negociar con los gobernadores porque es minoría en el Congreso.

R: La verdad, hoy para avanzar no necesitamos ser todos liberales rothbardianos ( por el economista y teórico liberal Murray Rothbard) y tener el fundamento filosófico. Mucha gente que hoy está está gobernando sigue con el concepto de que el Estado te salva y hay que pagar los impuestos con alegría. Necesitamos que los gobernadores y en el Congreso comprendan que hay que cambiar el paradigma y sacarle el peso del Estado a la gente. Con eso es suficiente y hay algunos que conectan, sea por convicción o por necesidad, se dan cuenta de la ola que viene y la tienen que surfear. A veces, como ha dicho Lorena hay que raspar un poquito en algunos que hoy tienen un discurso más liberal pero en lo concreto ¿Qué hacen en sus provincias? ¿O qué votan en el Congreso? Hubo cambios fenomenales, pero me gustaría que el Congreso apruebe más rápidamente las reformas estructurales que sugiere Javier más rápidamente. Los sectores medios de la pirámide social son los que hoy están sosteniendo el esfuerzo económico y justamente hay que hacer reformas estructurales que le saquen el peso del Estado a esa gente.

P: Si bien se reconoce el ordenamiento macroeconómico, en las economías regionales hay quejas sobre el tipo de cambio que afecta la competitividad, Río Negro tiene una fruticultura en crisis…

R: En términos generales te diría que, obviamente después de 20 años de kirchnerismo y con el país lleno de kioscos y asimetrías brutales, obviamente va a haber asimetrías. Es como el salvataje de un naufragio, vos solucionás un tema y el resto te dice “¿Che, y nosotros?”. Los recursos son escasos, se trata de establecer prioridades para los jubilados, las universidades, la salud, los comedores.#Pero estas causas sensibles y nobles fueron usadas por años por el kirchnerismo para kioscos políticos y desvíos de fondos, un espanto.

P: ¿Está atrasado el dólar?

R: Hay libertad de cambio y el dólar no ha llegado ninguna de las dos puntas de la banda cambiaria. Cuando se habla de si está barato o caro, alguien tiene interés en que esté caro o barato. La idea es converger al tipo de cambio libre y que lo fije el mercado. No hay precios justos ni injustos, el precio de un bien es lo que diga el mercado, igual que los salarios.

P: Hablando de salarios, se le critica al Gobierno que mantenga reguladas las paritarias…

R: Es un buen punto y desde lo filosófico Javier Milei te diría, “No, los salarios tienen que ser libres.” Ahora, ¿de dónde venimos? En la transición tenés que avanzar progresivamente. Otros nos dicen “son un gobierno liberal, ¿cómo pueden tener retenciones ?”. Venimos del fondo del mar y hoy se puede cerrar el equilibrio fiscal por las retenciones. El tema no es la foto hoy, sino la película, de dónde venimos y a dónde vamos. Hoy si se liberaran las paritarias y hay un efecto inflacionario ¿a quién perjudica?, al trabajador.

P: Vos viajaste desde Neuquén en la Ruta 22, que hace más de 20 años está en obra. Una de los reclamos a Nación ha sido el corte en la obra pública. ¿Qué solución hay, el modelo chileno?

R : La obra pública en estos años ha sido solamente corrupción y consumir capital. Hay un tema de fondo: ¿para qué queremos gobierno? ¿Queremos proteger derechos individuales, impartir justicia y tener ese límite o queremos que el gobierno nos haga felices? Si querés que el gobierno te haga feliz, tenés que estar dispuesto a perder libertades, derechos y que te metan la mano en el en el bolsillo. Entonces, en esta transición el Gobierno debería integrar los procesos de licitación con algún privado . Puede ser como en Chile, con peajes, que lo aplicó en un momento en que no tenían guita, lo mismo que nos pasa a nosotros. Otro modelo que a Javier le gusta es el peruano, que agrega que si hay desvío o errores de cálculo presupuestario lo asume el privado. Otro es el de Suiza, que establece concesiones de punta a punta en la ruta y se le paga por kilómetro hecho. Entonces, está el incentivo para que sea hecho en tiempo y forma por el privado, sin desvíos. Cuando el incentivo es el Estado, sólo sirve para la cosa política y la corrupción.