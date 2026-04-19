Bertolini habló de la causa judicial en Plottier: denunció persecución política y defendió su gestión

La situación judicial que atraviesa el intendente de Plottier, Luis Bertolini, sumó un nuevo capítulo tras la suspensión de la audiencia de formulación de cargos.

En una entrevista radial, el jefe comunal expresó su malestar por las sospechas en torno a su estado de salud y rechazó los cuestionamientos sobre su ausencia en la audiencia, al tiempo que defendió su accionar institucional.

“Me tiene indignado, volvemos a tener sospechas infundadas”, afirmó Bertolini a La Red Neuquén, quien explicó que debió recibir atención médica el día previsto para la audiencia y aseguró que no tenía inconvenientes en someterse a controles. Según relató, su cuadro de salud le impidió trasladarse y fue un profesional quien le recomendó no asistir.

El intendente también buscó aclarar su situación procesal al remarcar que aún no fue formalmente imputado. En ese sentido, sostuvo que no existen elementos en el informe de la fiscalía que respalden las acusaciones públicas que circularon en los últimos días, particularmente aquellas vinculadas a supuestos sobreprecios o desvío de fondos.



Cuestionamientos al proceso judicial



En otro tramo de la entrevista, Bertolini apuntó contra el operativo judicial desplegado en su domicilio y lo calificó como un “atropello”. Describió la presencia de efectivos policiales y cuestionó la magnitud de los procedimientos en relación con la etapa inicial de la causa.

“Vinieron como si fuera un operativo de otra magnitud, cuando ni siquiera estamos en formulación de cargos”, señaló, y agregó que incluso se consultó a su entorno sobre un eventual arresto domiciliario. Para el intendente, este tipo de medidas responden a una estrategia de presión mediática y política.

En esa línea, el jefe comunal fue más allá y vinculó la causa con una presunta persecución política. “Se está haciendo todo lo posible para sacarme del lugar y poner a otra persona”, afirmó, al tiempo que mencionó otros episodios que, a su entender, forman parte de un mismo escenario de conflictividad institucional.



Gestión, Concejo y clima político



Bertolini también se refirió al funcionamiento del Concejo Deliberante y planteó críticas sobre el manejo de recursos. Sostuvo que existe un desbalance en el gasto legislativo y cuestionó la incorporación de personal, en contraposición con los acuerdos de gobernanza que limitan esas prácticas en los municipios.

“La transparencia tiene que ser de ida y vuelta”, expresó, al tiempo que aseguró que su gestión avanzó en la publicación de información contable. En paralelo, defendió obras realizadas durante su mandato, como pavimentación en barrios, y destacó el respaldo de vecinos a su gestión.

Pese al escenario judicial y político, el intendente afirmó que la administración municipal continúa en funcionamiento. “Seguimos trabajando a full, pero esto genera incertidumbre en el equipo”, indicó, al describir el impacto interno de la situación.



Defensa política y continuidad en el cargo



Finalmente, Bertolini rechazó versiones sobre una eventual renuncia y aseguró que su decisión es permanecer en el cargo. Vinculó esas versiones con presiones previas y con expectativas de sectores políticos que, según dijo, buscaban su salida anticipada.

“Yo tomé la decisión de respetar lo que me encomendaron los vecinos”, afirmó, y sostuvo que aguardará la formulación de cargos para ejercer su defensa dentro del proceso judicial. También cuestionó la posibilidad de medidas restrictivas sin una condena firme y advirtió sobre el impacto institucional que podrían tener este tipo de decisiones.

La entrevista, difundida por un medio radial local, se da en un contexto de creciente tensión política en Plottier, donde la causa judicial convive con disputas institucionales y un escenario abierto respecto a su evolución.