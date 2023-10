Bielsa responde a la polémica por los camiones chilenos en la ruta 40: «Cortés internacionaliza un conflicto doméstico»

«El intendente electo Walter Cortés hace una descripción objetiva y ajustada a la realidad de lo que aqueja a su comunidad. Basta mirar una foto. Lo que no comparto es la propuesta de solución, porque binacionaliza o internacionaliza un conflicto doméstico«. De esta forma, el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, se refirió a las polémicas declaraciones de Cortéz que culpó a los camiones chilenos del estado calamitoso de la ruta nacional 40, entre Bariloche y El Bolsón, manifestando que podría impedir la circulación.

Las declaraciones del diplomático argentino fueron publicadas por varios medios de Chile durante su visita a la Región de Magallanes, al sur de ese país.

Bielsa atribuyó las declaraciones de Cortés al clima preelectoral. “Mi país vive un momento crítico porque estamos en elecciones y pareciera que éstas se llevan todos los titulares, entonces es difícil tomar decisiones que exceden lo coyuntural. Pero no me cabe duda que las vamos a tomar. No me cabe duda de que el problema de Bariloche va a ser resuelto», dijo a La Prensa Austral.

Coincidió con Cortés en «en la materialidad de los hechos por los que reclama», pero tomó distancia de «la metodología. El tratado binacional genera derechos pero también obligaciones”.

“Es un problema interno de Argentina, realmente Chile no es responsable de lo que está pasando y lo vamos a arreglar, necesitamos un poquito de tiempo hasta que las pasiones de la coyuntura se aplaquen”, manifestó Bielsa.

A su vez, Cortés fue consultado por Radio Sago de Osorno y también bajó el tono a la polémica. Dijo que las condiciones de la ruta son un problema “de Argentina y no de Chile” y argumentó que sus declaraciones respecto a la prohibición del paso de camiones chilenos están vinculadas a un llamado de atención a las autoridades responsables del estado de las rutas.

En declaraciones al portal El Pingüino, Bielsa recordó el Convenio argentino-chileno de transporte terrestre firmado en 1974. «En ese convenio, se reconocen las dificultades generadas por el aislamiento físico de determinadas regiones de nuestros respectivos territorios, que dependen de centros urbanos e industriales alejados. En consecuencia, teniendo en cuenta las particularidades de esta modalidad de transporte, que vincula a poblaciones colindantes, existe un régimen de características especiales en base a un tratamiento común y recíproco”, resaltó.