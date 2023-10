Hay cada vez más camiones pasan por Samoré y resurge la polémica

Los antiguos pobladores de Villa La Angostura observaron durante décadas a los camiones procedentes de Chile circular por el sector que por esos años se conocía como El Cruce. Era una postal habitual. Sin embargo, con el paso del tiempo, la localidad creció de manera exponencial y también se intensificó el tránsito de transportes de cargas, con patente blanca, por el paso internacional Cardenal Samoré. Y la circulación de los camiones se transformó en un problema que derivó hasta en siniestros viales.

Sucesivos gobiernos municipales de Villa La Angostura intentaron poner en agenda el tema. Es más, presionaron para que el paso Cardenal Samoré sea de uso turístico exclusivo. Lograron tibios compromisos de los gobiernos provinciales de turno. Pero desde Nación aplacaron siempre los reclamos y pusieron sobre la mesa el tratado o convenio que ambas naciones suscribieron en 1974 que permite vincular dos puntos de un mismo país utilizando el territorio del otro.

Los datos oficiales que manejan organismos de frontera nacionales indican un crecimiento sostenido del paso de camiones por el paso internacional Cardenal Samoré, que cruzan por Villa La Angostura.

Datos

El jefe de la delegación Neuquén de la Dirección Nacional de Migraciones, Gustavo Alejandro Sueldo, informó a Río Negro que desde enero hasta julio pasado, 12.047 camiones entraron al país por Samoré y salieron 9.363 por ese mismo paso fronterizo. Es decir, que circuló por día, en promedio, un centenar de transportes de cargas por Villa La Angostura en los primeros 7 meses de este 2023.

Dijo que aproximadamente “el 70 por ciento de esos camiones” hace la ruta Chile-Chile. Se trata de aquellos transportes de cargas que salen del vecino país, cruzan a la Argentina y recorren unos 1.700 kilómetros por rutas nacionales hasta Punta Arenas, en el extremo sur de Chile.

Fuentes oficiales dijeron que en 2022 ingresaron 20.239 camiones por Samoré y salieron 15.832. Explicaron que la diferencia se explica porque hay transportes que retornan a Chile por otros pasos fronterizos. Señalaron que en 2021 ingresaron 18.052 y egresaron 13.360 por Samoré. Las cifras muestran un crecimiento del orden del 14,8% en 2022 respecto al 2021.

En 2016, entraron 17.688 camiones y salieron 13.601. Pero en 2006, entraron 13.176 por Samoré y egresaron 10.509 transportes de cargas, según un informe de la

Municipalidad de Villa La Angostura que se presentó en el encuentro del Comité de Integración Región de los Lagos que se hizo en 2017 en la ciudad de Neuquén. Ese informe reflejó el crecimiento del movimiento vehicular en el paso Samoré entre el período 2005 y 2016.

El paso Samoré es uno de los principales complejos fronterizos por donde circulan camiones de Chile. Archivo

Los datos de ese documento señalaron un incremento del 52% del flujo de camiones, entre ingresos y egresos, por Samoré al comparar 2022 respecto al 2006.

En ese informe consignaron que el movimiento de cargas aumentó entre 2005 y 2016. Mientras que en 2005 entraron por Samoré 162.009 toneladas, en 2016 se registraron 271.907. En cambio, en 2005 salieron 149.912 toneladas y en 2016 solo 74.527. Las fuentes consultadas no tenían datos actualizados de los años últimos.

Por eso, años atrás sectores de la comunidad de Villa La Angostura propusieron, sin éxito, que todos los camiones sean desviados al paso fronterizo Pino Hachado, cerca de Las Lajas, Neuquén.

La Circunvalación

En Nación tomaron nota del reclamo. Y para resolver el problema comprometieron la construcción de la tantas veces anunciada ruta de Circunvalación.

Vialidad Nacional licitó en 2012 la obra con un presupuesto oficial de 244.645.069 pesos. Se comenzó a ejecutar a finales de abril de 2017 y se anunció que se finalizará el 20 abril de 2024. Sin embargo, el presupuesto se incrementó más de 24 veces a caballo de una inflación galopante que ninguno de los gobiernos nacionales últimos pudo frenar.

Hasta finales del año pasado, el presupuesto actualizado de la obra ascendía a 5.908.000.000 pesos, según fuentes vinculadas a las empresas que ejecutan la Circunvalación. Pero con la inflación acumulada en lo que va de este año, ese monto se superará con holgura.

La receta de construir una Circunvalación para resolver el problema del tránsito de los camiones ya se aplicó en Bariloche. Durante décadas, los transportes de cargas circularon por el medio de la ciudad.

Recién a finales de la década de los 90 se prometió la Circunvalación, con un presupuesto superior a los 20 millones de pesos-dólares. La construcción de la traza de 16 kilómetros de extensión demandó alrededor de 7 años. Se habilitó en mayo de 2007 y sacó los camiones del corazón de Bariloche.

Los camiones siguen circulando por el centro de Villa La Angostura, hasta que se termine la obra de Circunvalación. Archivo

Sin embargo, en El Bolsón no tienen una vía alternativa para que los camiones no pasen por el centro, con todos los trastornos que implica el paso de transportes de enormes dimensiones.

En Villa La Angostura, algunos sectores de la población ponen en duda de que la obra de la Circunvalación esté finalizada en el plazo anunciado. Hay un reclamo de la comunidad mapuche Paicil Antriao que aún no se resolvió. Hay cerca de 20 familias instaladas en un sector por donde debe pasar la traza y sin acuerdo anunciaron que no se moverán de ese lugar conocido como El Álamo o Alamito.

Mientras, decenas de camiones pasan a diario por el centro de la localidad. En temporada alta de verano o de invierno, cuando Villa La Angostura explota por la cantidad de turistas, los transportes de cargas se convierten en un dolor de cabeza.

Si Vialidad no arregla la traza, Cortés alienta un bloqueo

El intendente electo de Bariloche Walter Cortés lanzó esta semana una explosiva declaración que repercutió en la Ciudad de Buenos Aires y en Chile. Atribuyó, en gran medida, al tránsito cotidiano de los camiones con patente chilena, el calamitoso estado de la Ruta Nacional 40.

Por eso, advirtió que, si Vialidad Nacional no arregla, sobre todo, el tramo que comunica Bariloche y El Bolsón, “los camiones chilenos no van a pasar”.

Cortés ratificó esa decisión a Diario RÍO NEGRO. “Vamos a tener paciencia y vamos a esperar en estos dos meses a ver cómo se arregla la ruta, pero si no lo hacen no vamos a permitir que pasen los camiones de Chile, no nos van a seguir rompiendo el asfalto”, advirtió.

En todo el trayecto desde el paso Samoré hasta El Bolsón, no hay control de cargas para los camiones. Foto: Chino Leiva

El deplorable estado de la Ruta 40 reunió esta semana en El Bolsón a intendentes de ciudades de la región cordillerana de Río Negro y Chubut. Todos expresaron la misma preocupación aunque el bolsonense Bruno Pogliano se distanció de las tajantes expresiones de Cortés y apuntó a plantear el control de cargas de los camiones.

También el actual intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, se diferenció. “La solución no es declararnos impotentes y cuestionar el paso de camiones, es una mirada muy chiquita del problema. Lo que hay que lograr es la inversión de Vialidad Nacional para reparar la ruta y no poner en entredicho el tratado binacional”, afirmó.

Cortés admitió que todo eso ocurre “por la falta de controles” en Argentina. Sostuvo que eso provoca que “tengas hecha pedazos una ruta que costó doce años hacerla y no vamos a dejar que la sigan destrozando”. “La gente en esta zona vive del turismo”, recordó.

Lamentó que frente a esta situación “nadie hace nada”. “Vienen con 28 mil kilos y circulan sin que nadie les diga nada. Mientras que vos entrás a Chile y te hacen fumigación y cada treinta kilómetros tenés que pagar peajes y no podés superar el límite máximo de velocidad”. Además, advirtió que algunos de estos “pillos” (por los choferes) “van alcoholizados”.

Opinó que los camiones chilenos tendrían que pagar peaje como lo hacen en Chile para mantener la ruta.

El secretario de Economía de Villa La Angostura y candidato a intendente por el MPN; Javier de los Ríos, dijo que compartía la preocupación de Cortés “y el malestar que nos genera el tema de los camiones”.

Dijo que es la primera vez que un intendente (electo) de Bariloche tiene “empatía” con el reclamo que desde hace años tiene la comunidad de Villa La Angostura para que no crucen los camiones por el centro.

“Las rutas las tenemos que mantener y ellos (por los transportes de cargas de Chile) no aportan mucho a estas economías de la región”, indicó De los Ríos que respondió a este diario.

Admitió que con la obra de la Circunvalación como que la pelea contra los camiones de cargas “una sentía que era una causa perdida, pero la tenemos que reactivar”.

“No es que estamos en contra de los camiones que hacen la ruta Chile-Chile”, aclaró De los Ríos, pero se pronunció a favor de revisar el tema “porque causan un trastorno importantísimo”.

Este diario intentó contactar al intendente de Villa La Angostura, Fabio Stefani, pero no respondió.

Los proyectos fallidos para cobrar “peaje”

Hubo varios anuncios de intendentes de la región que amagaron con imponerles un peaje o una tasa a los camiones procedentes de Chile.

A finales de 2009, el entonces intendente de El Bolsón Oscar “Cacho” Romera impulsó un proyecto de ordenanza para crear una tasa especial municipal “exigible a toda unidad móvil de gran porte de procedencia extranjera que circule en toda época por las avenidas Belgrano y Sarmiento” de El Bolsón.

Entre los argumentos de la iniciativa planteaba que los camiones provenientes de Chile “deterioran las calles y que el Estado municipal tiene que disponer de fondos para su reparación”. También, mencionaba “el trastorno que ocasiona a residentes y visitantes su paso por el centro del pueblo, una localidad con un perfil claramente turístico”. Al final, el proyecto naufragó.

En abril de 2014, el entonces intendente de Villa La Angostura, Roberto Cacault, anunció la aplicación de una “ecotasa” para los camiones que cruzaran por el ejido. Sin embargo, tampoco la iniciativa prosperó.