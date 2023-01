Burzaco: «Juntos Somos Río Negro critica la grieta, pero está alineado con el gobierno nacional»

El expresidente Mauricio Macri desembarca este sábado en Bariloche para participar del Foro Federal de Legisladores del PRO, junto a Hernán Lacunza, el exministro de Economía, y el exsecretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. El encuentro será en el hotel Inacayal.

«Del foro participan referentes nacionales que hablan de problemáticas del ámbito, local y nacional. Se trata de armar el plan de Cambiemos y en Río Negro, la elección será en muy poco tiempo así se trata de respaldar también la candidatura de Aníba Tortoriello«, indicó Burzaco que, desde la pandemia, vive en Bariloche aunque aclaró que «va y viene» ya que su hijo termina el secundario en Buenos Aires.

«¿Le gustaría presentarse como candidato a intendente de Bariloche?», preguntó este diario. Burzaco advirtió que, en este momento, asumió la tarea de armar el plan de seguridad a nivel nacional. «No especulo con candidaturas. La elección a intendente es en septiembre y estamos tratando de conseguir un buen candidato que esté asentado desde hace tiempo en la ciudad. Me encantaría hacer política en Río Negro, pero eso lleva tiempo. Y yo, hace poco tiempo que vivo acá«, respondió.

Sobre la permanencia de Juntos Somos Río Negro en el gobierno provincial, Burzaco remarcó la importancia de «tener alternativas en Río Negro». «Hace mucho que la provincia se ha quedado sola en el escenario político. La alternancia es buena en la democracia, por eso, vamos a dar ese debate. Queremos que se discutan temas que le importe a la gente. No se cuánto les importa a los rionegrinos aumentar la Corte», expresó.

P: -Los referentes de Juntos Somos Río Negro han resaltado en varias ocasiones que la gente los elige porque escapan de la grieta entre kirchnerismo y Cambiemos.

R: –Ellos meten el discurso de la grieta para salir de la discusión de fondo. Río Negro podría estar mejor con ayuda nacional. De todos modos, estos últimos cuatro años vi al gobierno provincial alineado con el gobierno nacional. Así es que forman parte de la grieta.

Las restituciones en Villa Mascardi

Respecto al operativo del comando unificado en Villa Mascardi en octubre pasado, Burzaco destacó que, «al menos, se recuperaron las propiedades y fueron restituidas a sus dueños. Eso es lo mas importante. Me hubiera gustado que los detuvieran a los que perpetraban esos hecho, pero están a tiempo«.

Burzaco insistió: «No podemos permitir que nos pase lo que pasó en Chile. Que gente que no cree en nuestra leyes o en nuestra bandera, trate de imponer a través de la violencia algo que no corresponde. Mientras haya reclamos reales, deben ser resueltos y dirimidos en la justicia. Donde hay un derecho hay que garantizarlo. La violencia no puede ser un mecanismo para dirimir el problema».