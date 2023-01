Weretilneck y Doñate cerraron el acuerdo JSRN-PJ y despertaron el rechazo de 20 unidades básicas

En Luis Beltrán, el exgobernador Alberto Weretilneck y el senador Martín Doñate, con intendentes justicialistas, cerraron este miércoles el «Gran Acuerdo» entre JSRN y PJ-Nos Une Río Negro para las elecciones del próximo 16 de abril.

Fue la oficialización del entendimiento y resta precisar el diseño conjunto para las elecciones del 16 de abril.

El marco se centra en que la alianza Nos Une Río Negro -que integra el PJ y Nuevo Encuentro- participará en los comicios con una colectora, es decir, en su tramo superior figurará la fórmula de Weretilneck-Pedro Pesatti, de JSRN. Esta boleta peronista se completará candidatos a sus legisladores en la sábana y en los circuitos.

Ahora Doñate y Weretilneck analizarán el futuro en cada ciudad

Con ese esquema base, Weretilneck y Doñate seguirán los próximos días con el análisis puntual de cada región y localidad. Así, hay evaluaciones en marcha donde ambas fuerzas podrían compartir una lista en algún circuito.

Esa posibilidad se reedita en ciertos municipios gobernados por el FdT donde el ex gobernador prometió que no habrá lista de JSRN. Esos croquis electorales todavía no lograron su plena maduración.

El senador Doñate, el exgobernador Weretilneck y y el intendente Pesatti en la cabecera del encuentro. Foto: Jorge Tanos.

Existieron reuniones iniciales en el estudio jurídico de Doñate y, luego, los partícipes se trasladaron a la Secretaria de Desarrollo Humano del municipio para seguir con el encuentro. Al lugar, ambos senadores llegaron juntos.

Quiénes adhirieron al acuerdo con su asistencia

La reunión de Luis Beltrán impone -inicialmente- detallar la asistencia justicialista. Un repaso que permita saber quienes participan de la confluencia con el oficialismo.

Además de Doñate, los concurrentes fueron los intendentes, empezando por el también presidente del PJ, Sergio Hernández (Lamarque), Claudia Montanaro (Cervantes), Hector Leineker (Conesa), Alberto Pacenti (Chichinales) y Luis Ivancich (Godoy). Concurrió y consolidó su pertenencia Renzo Tamburrini, de Sierra Grande.

En cambio, sorprendió Liliana Alvarado, de Cinco Saltos, y dirigente del Frente Grande, hoy en el FdT. Su dirigencia se despegó del paso de su única jefa comunal.

Weretilneck, detrás Doñate, en el interior de la secretaría de Desarrollo Humano donde se reunieron con los restantes dirigentes. Foto: Jorge Tanos.

Otra novedad fue la del legislador sanantoniense Luis Noale, recién llegado a Nos Une. Participaron, además, el diputado Pedro Dantas, los legisladores Daniel Belloso (UC) y Nicolás Rochas (Frente Renovador), el presidente de Nuevo Encuentro, Leandro García y, entre otros, el titular del Foro de Concejales, Luciano Ruiz.

Junto a Weretilneck estuvieron el vice de la fuerza e intendente viedmense Pesatti, los legisladores Facundo López, Mónica Silva y Elbi Cides, y también el jefe comunal anfitrión, Robin del Rio.

Desde temprano y hasta tarde, se sucedieron las reuniones puntuales. Muchos escenarios siguen irresueltos. Las primeras se dieron en el estudio de Doñate y, luego, ambos senadores llegaron juntos a la Secretaria de Desarrollo Humano para reunirse con el resto de la dirigencia y cumplir con la programada presentación.

Comunicado y entusiasmo

Saludos y fotos. Y enseguida el comunicado que confirma el “acompañamiento y compromiso de confluir” en el “gran acuerdo rionegrino que permita diseñar el futuro de la provincia”. Se insistió en coincidencias “grandes y perdurables. Los problemas se solucionan en conjunto”.

La segunda parte se circunscribió a cónclaves menores, reducidos a Weretilneck, Doñate y, también, López. Se fueron rotando interlocutores regionales o municipales, según cada escenario.

Luego, Doñate no ocultó su entusiasmo y remarcó que es un “conglomerado de representaciones políticas que pretende gobernar a la Provincia, con diálogo, sin agravios y con humildad”. Agregó que son “pasos difíciles”, pero que es “ necesario porque la historia no la marcan quienes trabajan en la cobardía y el ocultismo».

Por su parte, Weretilneck afirmó que “Río Negro necesita de todos los rionegrinos” ya sean “políticos, empresarios, movimientos obreros” y “unirnos en un proyecto” para que “su gobierno sintetice toda esa diversidad”. La propuesta es dejar atrás el pasado, las diferencias existentes y pensar para adelante”.

Las Unidades Básicas y el «acuerdo espurio»

Enseguida, una veintena de Unidades Básicas reaccionaron con rechazo al “acuerdo espurio» entre Doñate y Weretilneck.

Esta manifiestación recuerda el apoyo del ex gobernador a la pasada gestión de Mauricio Macri mientras que Juntos por el Cambio rionegrino insiste en ligarlo con la presente administración del Frente de Todos. Referencias que incomodan y, por eso, ambos senadores buscan apartar el cuadro rionegrino del contexto nacional.

En su comunicado, las Unidades Básicas remarcan que “el PJ de Río Negro no es furgón de cola de ninguna expresión política”, “no puede ir detrás de un partido provincial acomodaticio al gobierno de turno”. Recordó que Weretilneck “apoyó decididamente a Macri”.

Llamaron a los compañeros a “no acompañar este arreglo político para que unos pocos sigan manteniendo sus espacios, mucho menos cuando el acuerdo incluye aliarse con lo peor del radicalismo».

La nómina de Unidades Básicas registra a la de General Roca, Tres Banderas y No Me Olvides de Viedma, Acción Peronista Cinco Saltos, Acción Peronista de Huergo, Maria Del Carpio de Jacobacci, En Acción de Bariloche, Tres Banderas Bariloche, Nueva Militancia de Regina, Acción Peronista de Catriel, Acción Peronista Rio de Colorado, «Elvira Prado» de Maquinchao, La Patria es el Otro de Allen, Aristóbulo García de Sierra Colorada, «Benito Martino» de SAO, Agrupacion Cordillera de Bariloche, Agrupación Movimiento Mayo, «Néstor Kirchner» de El Bolsón, Movimiento la Resistencia de roca, como también, las unidades de Fernández Oro, Belisle y San Javier.