Buscan alternativas clases de taller de la EPET N° 1 de Cutral Co por la demora en la refacción

En la EPET N° 1 de Cutral Co, cuya obra de ampliación sufrió un retraso y no terminará sino hasta diciembre se buscan alternativas para que estudiantes de 1° y 2° que hasta el momento tuvieron las clases de taller de manera virtual, puedan cursar de modo presencial. Una de las propuestas es que puedan concurrir al Centro de Formación Profesional N° 26 de Cutral Co.

Después de la reunión con las familias a la que convocó el equipo directivo, desde la comisión de padres conformada en diciembre de 2023 para seguir de cerca el avance de los trabajos, se confirmó que uno de los temas abordados fue la situación de las clases de taller para alumnos de 1° y 2°.

Estos alumnos y alumnas iban a tener presencialidad en taller por primera vez en el año, ahora en este mes de octubre (el 11) cuando se tenía previsto entregar la obra de ampliación.

Sin embargo, se retrasará la finalización porque la inspección corroboró que el hormigón de la loza de los laboratorios nuevos es de una calidad deficiente y, en consecuencia, se debe reestructurar. Eso retrasará el plazo de entrega hasta el 10 de diciembre de 2024 como mínimo.

«Con la comisión y los padres que asistieron (solo 25 de una matrícula de 1.200) acordamos que cada 15 días vamos a estar solictando un informe de avance de obra a la Secretaría de Obras Públicas como para que nos vayan garantizando que las cosas estén haciéndose bien. Esperamos que termine en diciembre», dijo Claudia Navarro, de la comisión de padres

En cuanto a encontrar un espacio físico en otro edificio, se mencionó la posibilidad que este grupo de alumnos concurra al Centro de Formación Profesional N° 26. Sin embargo, se deberá evaluar si esa institución cuenta con las condiciones necesarias para albergar a este grupo de adolescentes.

Más allá del taller en sí -aquí se dictan cursos en diferentes oficios- se debe considerar si los sanitarios y la cocina puede ser compartida entre de manera simultánea con las y los estudiantes del CFP N° 26, que tiene dictado de clases en tres turnos.

Durante la semana entrante, el equipo directivo mantendrá reuniones con las familias según los años de cursado. Debieron reprogramarse porque este miércoles hubo paro de ATE y jornada institucional.