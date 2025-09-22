Buteler prohibirá las actividades de los lavacoches en las esquinas de Cipolletti

Se espera que en estos días se presente la ordenanza en el Concejo Deliberante para su debate. Foto: Archivo. Matías Subat.

En los últimos dos meses, el municipio de Cipolletti recibió más de 500 llamados de vecinos que expresaron su preocupación por situaciones vinculadas a limpiavidrios, vendedores ambulantes, malabaristas, entre otros trabajadores callejeros.

Frente a este escenario, el intendente Rodrigo Buteler en diálogo con Diario RÍO NEGRO anunció que presentará un proyecto de ordenanza para regular estas actividades. “La idea es que cualquier persona que trabaje en una esquina, ya sea vendiendo o realizando alguna actividad, deba solicitar previamente un permiso municipal”, explicó el jefe comunal. Además, no descartó la posibilidad de prohibirlas por completo.

Buteler advirtió que la presencia de trabajadores informales en las esquinas genera conflictos en el tránsito y que existen “numerosas denuncias por robos y hechos puntuales relacionados con personas que limpian vidrios”.

“Lo más probable es que terminemos prohibiendo todas las actividades en las esquinas y comencemos a regularlas. Es decir, que quienes quieran trabajar en la vía pública deban contar con autorización municipal”, reiteró.

Buteler impulsa iniciativas para una «mayor organización en las calles» de Cipolletti

El mandatario también detalló que los más de 500 llamados fueron recibidos a través del 147, el canal de atención ciudadana, y que la Policía cuenta con un informe adicional “muy extenso sobre denuncias vinculadas a hechos delictivos”.

“Desde el inicio de nuestra gestión planteamos la necesidad de ordenar la ciudad, y esto forma parte de ese objetivo: generar mayor organización en las calles para que todos podamos sentirnos más seguros”, sostuvo Buteler.

Finalmente, agregó que «la única manera de evitarlo es establecer una regulación que obligue a quienes deseen realizar venta callejera a registrarse en el Municipio, para que sepamos quiénes son y qué actividad desarrollan”.