La venta ambulante de alimentos en Neuquén se discute en el Concejo Deliberante

La venta ambulante de frutas en veredas céntricas de Neuquén o en los semáforos de la avenida Mosconi entró en discusión en el Concejo Deliberante tras el episodio ocurrido los primeros días de septiembre con el violento desalojo de un vendedor en las inmediaciones de un hipermercado de la ciudad. No habrá flexibilización de la prohibición de venta fuera de los predios feriales, se aseguró desde el oficialismo.

En la legislación de la capital, la venta ambulante de frutas y verduras no está permitida.

Los primeros días de septiembre, se viralizó el video del desalojo de un vendedor (de miel, limones y paltas) que resultó con golpes y demorado por la policía durante varias horas que compartió con personas procesadas por delitos graves, luego de un procedimiento de inspección municipal que terminó con la intervención de la fuerza pública.

Hace pocos días, en inmediaciones de un hipermercado, la municipalidad, también a través de Inspección de Comercio, llevó a cabo un operativo de infracción y secuestro por la venta no permitida de huevos en la vía pública.

Esto derivó en el alejamiento inmediato de otros ambulantes de frutas y verduras en los semáforos e inclusive en el microcentro, en paradas de ambulantes conocidos, donde con una pequeña mesa o carrito, se ofrecen al público frutas finas, paltas, limones, uvas, manzanas o algunas otras frutas de estación.

Según el relevamiento propio de los históricos ambulantes en la zona bancaria o judicial, en el microcentro hay de 20 a 25 puestos de venta ambulante. Están hace años con la oferta de fruta fresca en la vereda y, en algunos casos, traen sus productos desde las chacras en localidades productivas del Alto Valle.

«Hace unos años las mismas clientas nuestras fueron a hablar con el juez de turno para que nos dejaran trabajar. Es nuestro medio de vida», indicaron algunos de los históricos ambulantes en el centro de Neuquén en referencia a la persistencia de la actividad. «Igualmente, ahora estamos aguantando, se vende un 30% de lo que se vendía hace unos años, la gente no anda en la calle y la que circula, ya no compra», describieron.

La presidenta de la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, Victoria Fernández (MPN), explicó que «por peticiones que tuvimos, buscamos de vincular a estas personas con el área de economía social; hay previstas ferias en distintos puntos de la ciudad para que puedan comercializar y vender en esas ferias», dijo.

Recordó que la venta ambulante está acotada, en el caso del rubro alimentos, a los panchos, pochoclos, algodón de azúcar y facturas. El ofrecimiento de este tipo de productos fueron habilitados en los días de eventos especiales y con la expedición del permiso ambulante.

«Se habló de los incidentes y de buscar una alternativa, pero no de flexibilidad o cambiar la normativa regulatoria. Hoy la venta ambulante de frutas y verduras está prohibida y es difícil modificar esto por una cuestión bromatológica y de salud» destacó la concejala.

Desde el área de economía social de la comuna, Claudio Vázquez explicó que los ambulantes del centro pueden ser incorporados a las ferias que hay en la ciudad pero. por ordenanza, esta área de la comuna no tiene competencia para iniciar este proceso, ya que es el Comercio municipal la que ejerce el poder de policía y la incumbencia en el sector.

«Tenemos 18 ferias en toda la ciudad que funcionan en distintos días y horarios», destacó Vázquez.

Debido a la crítica situación económica de precios en alza y de salarios que no tienen el mismo incremento, o despidos, la venta ambulante de alimentos y los microemprendimientos de ventas a escalas familiares emerge como una alternativa de sumar ingresos al hogar.

«Se amplió la red de ferias itinerantes en los barrios de la ciudad y esta relación directa entre productor y comprador sin intermediarios en distintos barrios», describió Fernández.

Qué dice la ordenanza de los ambulantes

En el rubro alimentos, la ordenanza 12.587 establece que la venta móvil o ambulante está prohibida a excepción de «pochoclos, garrapiñadas, nieve de caramelo, panchos, papas fritas, churros y facturas u otros» alimentos que permita la autoridad de aplicación (la subsecretaría de Comercio) en espacios públicos y como complemento a otras actividades especiales.

En autovía norte o la avenida Mosconi, frutas y verduras en bolsa son parte de la economía de subsistencia (foto Cecilia Maletti)

La normativa fija determinadas fechas o eventos que caracteriza de extraordinarios como «fechas patrias, aniversarios» o eventos públicos deportivos, culturales, artículos «u otros».

Solamente se acepta la modalidad ambulante «en la cual el vendedor transita con su mercadería» o instala en la vereda un carrito o una mesa que se deberá retirar al término del evento. «La venta realizada a través de la modalidad de manteros no se considera venta móvil eventual y, por lo tanto, estará prohibida», se insiste a lo largo de la ordenanza.

Y se establece además, un registro público de vendedores ambulantes que pueden comercializar de acuerdo a las restricciones detalladas.

Los limones y paltas están a la venta a la salida de shoppings, en semáforos y sectores de alto tránsito de la ciudad (foto Cecilia Maletti)

Las ferias de la ciudad, otra estructura

Las ferias de frutas y verduras de la ciudad, así como de productos de elaboración casera (panes, dulces y conservas), tienen una dinámica diferente a la de la venta ambulante. Tienen una organización interna que tiene supervisión municipal, se establecen una o dos veces por semana y entre otras exigencias, deben cumplir con un curso de manipulación de alimentos para mantener el puesto.

Antes de la pandemia, había ocho ferias. La reapertura de las ferias como parte de la actividad comercial que se permitía a cuentagotas luego del aislamiento obligatorio, se hizo con una nueva regulación y cuidados de organización itinerante, bajo la custodia de la municipalidad y su poder de policía.

Tras el ajuste en el Estado, la escalada de precios y servicios a partir de diciembre de 2023 «muchos se volcaron a las ferias para sostener sus hogares», se indicó desde el sector de la economía social que está a cargo de la comuna.

Las ferias autorizadas son las del Parque Central, la que funciona en Arcos Romanos, la de Racedo y Novella, Villa Ceferino y La Pergolita. Luego se fueron sumando y hoy están en actividad la feria Pehuén, Alquimia, Linares, Paseo de Diseño, Alta Barda, Parque Oeste, Villa María, Centro Oeste y Centro Este, Melipal, La Unión, La Sirena, feria de la Nave Cultural, Terrazas de Neuquén y Almafuerte.

En eventos especiales, como la Feria del Libro, muchos comerciantes ambulantes fueron autorizados a vender en las inmediaciones del predio ferial. En el caso de los libreros, con la realización del evento, a pesar de la retracción en las compras, se vende más en un fin de semana largo o en los 10 días feria, que en el acumulado de varios meses de puertas abiertas en sus comercios.

