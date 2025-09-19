Tres centros comerciales llegarán a los barrios de Cipolletti tras cambios en el código urbano

Nuevos desarrollos comerciales avanzan en Cipolletti y comienzan a marcar una expansión hacia los barrios alejados del centro de la ciudad. La apuesta apunta a sumar locales de cercanía que resuelvan necesidades cotidianas de los vecinos sin que deban trasladarse al área céntrica.

“La idea es que los vecinos no tengan que ir hasta el centro para comprar pan, que tengan carnicerías, farmacias, lavanderías, se puedan tomar un café, tener un espacio verde compartido”, explicó el arquitecto Carlos Rimmele, director del área de Desarrollo Territorial del municipio, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La calle Maestra Espinoza, que conecta con la avenida Domingo Perón -la circunvalación que recorre la ciudad de sur a norte-, se convirtió en uno de los puntos estratégicos para impulsar esta transformación.

En ese corredor ya está en marcha un desarrollo de gran escala: Weston – Open Mall. Se trata de un paseo a cielo abierto que se levantará en el barrio La Falda, sobre calle Espinoza, en un sector habilitado por el nuevo código para actividades de alta densidad y uso comercial.

El Paseo Comercial se instalará en el barrio La Falda de Cipolletti. Foto: Flor Salto.

El proyecto forma parte del master plan iniciado con el Barrio Cerrado El Origen e incluye la construcción de casi 9.000 m² de superficie comercial, según la página oficial de la empresa WSF. El complejo tendrá 32 locales, 8 islas comerciales y 3 espacios gastronómicos, con acceso abierto a toda la comunidad, más allá de los residentes del barrio privado.

La zona donde se implantará el Weston Open Mall combina barrios cerrados con abiertos. “En las arterias principales, como la calle Maestro Espinosa, focalizamos sectores donde una empresa pueda desarrollar equipamiento urbano. Es ahí donde se abre la posibilidad de generar proyectos comerciales que respondan a las necesidades de cercanía de los vecinos”, señaló Rimmele.

A su vez, el arquitecto adelantó a este medio que el municipio ya recibió otros dos proyectos de centros comerciales. Uno se ubicará en las calles Salto y Coihuies, en el barrio Manzanar, de la mano de la empresa Familia Sagripanti. El otro se proyecta en San Luis e Illia y estaría a cargo de la desarrolladora Group CHR.

Las modificaciones en el Código de Planeamiento Urbano de Cipolletti que habilitan la expansión comercial

Estos proyectos se emplazan en corredores urbanos estratégicos que fueron incorporados con la última modificación del código de planeamiento urbano, aprobada en junio. La normativa permitió transformar zonas que hasta entonces eran residenciales (R4) en áreas mixtas (R4C), habilitadas también para el uso comercial.

“Esto surge a partir del análisis del proyecto de ciudad, donde detectamos que muchas zonas con alta densidad poblacional no contaban con comercios de cercanía. En especial, en sectores con barrios cerrados como el corredor de la calle Maestra Espinoza, observamos esa carencia. Por eso decidimos abrir el juego y pensar en nuevos espacios comerciales que respondan a esa necesidad”, detalló el arquitecto Rimmele.

«Las zonas siguen siendo residenciales, pero en las arterias principales habilitamos la posibilidad de proyectos comerciales», Carlos Rimmele, arquitecto y director del área de Desarrollo Territorial.

Además, destacó que con el municipio están planificando la apertura de la calle Mosconi hasta el Parque Industrial, «lo que va a permitir nuevas conexiones y también zonas con potencial de desarrollo comercial», y agregó que, en arterias principales como la Maestro Espinoza o la San Luis, «focalizamos sectores para que empresas pueda desarrollar proyectos de equipamiento urbano sin alterar las áreas residenciales».

También afirmó que están impulsando puntos de la ciudad para rehabilitarlos y que sucedan «cosas lindas»: plazas, food trucks, comercios de cercanía, «todo dentro de un esquema integral de conectividad y espacio público».

«La idea no es generar centros comerciales cerrados, sino sócalos de locales abiertos, con espacios verdes y de recreación que oxigenen el barrio», concluyó Rimmele.